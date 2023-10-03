"Ми будемо готові": у МВС розповіли, як реагуватимуть у разі повторного нападу з Білорусі (відео)

Усі пересування військ Росії та Білорусі, як заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відстежуються, а сил на кордоні достатньо для швидко та ефективної реакції.

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У разі загрози утримати наш кордон з Білоруссю до приходу резерву зможуть відповідні підрозділи, яких нині достатньо. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю виданню "Українська правда" повідомив подробиці.

Він зазначив, що наразі ситуація контрольована. Усі пересування військ Росії та Білорусі відстежуються.

"Якщо будуть якісь дії, направлені на наближення до нашого кордону, ми будемо готові", – пояснив Клименко.

Керівник відомства також прокоментував ситуацію у Чернігівській, Сумській та Харківській областях на російсько-українському кордоні. Наразі там несуть службу прикордонники, вони перебувають у тісній комунікації зі Збройними силами України. Прикордонні застави несуть службу за воєнним часом й озброєнні відповідно.

Орім того, Ігор Клименко зауважив, що Прикордонна служба присутня й у Донецькій області. Бойові функції виконує "Сталевий кордон" Гвардії наступу, який веде бойові дії у складі Сил оборони України.

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Навчання у Білорусі

Україна посилила контроль на кордоні, оскільки з 22 до 26 вересня на різних полігонах і ділянках місцевості, здебільшого на територіях Брестської, Гродненської та Мінської областей Білорусі відбулися масштабні навчання. Маневри відбудуться в кілька етапів на різних полігонах і ділянках місцевості. Міністерство оборони Білорусі заявило, що під час планування навчальних заходів враховували "сучасні підходи до використання збройних сил на основі досвіду сучасних збройних конфліктів".

У вересні на території Могильовської області Білорусі відбулися навчання військ. Були відпрацьовані завдання із відбиття атаки диверсійно-розвідувальної групи. Рота вогневої підтримки територіальних військ продемонструвала навички. Серед іншого озброєння засвітився український КрАЗ Cobra, який офіційно ніколи не постачався в Білорусь. Україна офіційно не постачала Білорусі броньовики Cobra, тому найімовірніше в Білорусь машини передала РФ або найманці ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, 24 вересня білоруські партизани повідомили, що на території країни продовжили спільні навчання з РФ. Військові навчання продовжили у восьми областях Білорусі. Полігони "Доманове" і "Обуз-Лісновський" працюють без перерв.