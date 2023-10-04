Возле "линии Хренина": в Беларуси начали строить новый военные объект, — СМИ (карта)

По словам журналистов, территория, на которых сейчас ведутся работы, занимает более 70 гектар. Объекта находится в двух километрах южнее укреплений "Линии Хренина".

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Недалеко от Гомеля в Беларуси начато строительство нового военного объекта. Об этом сообщает издание "Флагшток".

Отмечается, что в официальных документах это называется "Строительство площадки учебно-материальной базы".

Издание пишет, что Гомельское областное УКС запросил услугу по выбору организации, которая будет осуществлять авторский надзор за строительством. На эти цели из бюджета выделено 1590 белорусских рублей. Наблюдение должно осуществляться с 5 октября по 3 декабря текущего года.

Кроме того, как сообщается, на спутниковых снимках сервиса Sentinel Hub можно увидеть вероятное место строительства.

"В двух километрах южнее существующих укреплений "Линии Хренина" на поле среди леса проводятся работы. Первые изменения местности стали заметны еще в августе-сентябре 2023 года", — говорится в материале.

По словам журналистов, в уже срублены лесополосы, а в местах расположения ирригационных канав появились следы земляных работ

"Территория, на которых сейчас ведутся работы, занимает более 70 гектар", — отметили журналисты.

Отмечается, что государственные СМИ Беларуси не опубликовали никаких информации о строительства нового военного объекта.

Строительство военного объекта в Беларуси Фото: Флагшток

Строительство военного объекта в Беларуси Фото: Флагшток

Напомним, что в МВД рассказали, как будут реагировать в случае повторного нападения из Беларуси. Все передвижения войск России и Беларуси, как заявил министр внутренних дел Игорь Клименко, отслеживаются, а сил на границе достаточно для быстрой и эффективной реакции.