Атака ХАМАС на Ізраїль: Україна засудила дії бойовиків та підтримала ЦАХАЛ (фото)

Бойовики із Сектору Гази атакували територію Ізраїлю. Україна засудила дії бойовиків та висловила підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ.

Україна засудила терористичний напад ісламських бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України в X (Twitter).

"Україна рішуче засуджує триваючі терористичні атаки проти Ізраїлю, включаючи ракетні обстріли цивільного населення в Єрусалимі та Тель-Авіві", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що українська сторона висловила підтримку Ізраїлю в його праві захищати свій народ на країну.

Бойовики ХАМАС атакували Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС завдали ракетних ударів з території Сектору Гази по Ізраїлю. Також відбулося наземне вторгнення на територію країни. Під ракетними ударами опинилася центральна та південна частина країни. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила воєнний стан та операцію "Залізні мечі". У радіусі 80 кілометрів від кордону з Сектором Гази запровадили "особливу зону".

Міноборони Ізраїлю призвало декілька тисяч резервістів. ЦАХАЛ веде бої з бойовиками на півдні Ізраїлю біля кордону з Сектором Гази. Крім цього, повідомляється про десятки постраждалих цивільних, у них спостерігається поранення різного ступеня тяжкості.

За повідомленням ЗМІ, ХАМАС заявив про початок операції та запуск п'яти тисяч ракет по території Ізраїлю.

Нагадаємо, бойовики з Сектору Гази по Ізраїлю випустили понад 170 ракет, з яких своєї цілі досягли 134 з них. Ізраїль розгорнув систему протиракетної оборони "Залізний купол", у результаті чого було знищено 54 ракети.