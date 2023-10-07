"Війна проти загарбників": ХАМАС назвав причини нападу на Ізраїль

Бойовики ХАМАС просять арабські країни розірвати відносини з Ізраїлем. ЦАХАЛ офіційно оголосив про початок широкомасштабної операції "Залізні мечі".

Представник ісламських бойовиків ХАМАС Халед Кадомі заявив, що військова операція є відповіддю на жорстокість, з якою стикалися палестинці протягом десятиліть. Про це він повідомив у коментарі катарському виданню Al Jazeera.

"Ми хочемо, щоб міжнародне співтовариство припинило злочини в Газі (Секторі Гази, — ред.) проти палестинського народу, наших святих місць, таких як Аль-Акса. Усе це є причиною початку цієї битви", — сказав Халед Кадомі.

За повідомленням видання "Детали", бойовики ХАМАС викрали 35 ізраїльтян та перевезли їх до Сектору Гази. Зокрема, викрадених людей палестинці називають солдатами.

У представника ХАМАС запитали, чи бойовики брали в заручники солдатів та цивільних громадян Ізраїлю, проте він відповів, що вони є не заручниками, а військовополоненими. Крім цього, ізраїльських поселенців він назвав окупантами та загарбниками.

"Тож ситуація сьогодні — це війна проти загарбників", — додав він.

Речник ХАМАС Газі Хамад повідомив, що операція проти Ізраїлю є посланням арабським країнам, які намагаються нормалізувати відносини з Ізраїлем. Ткаож Ізраїль він назвав ворожою державою, яку потрібно "зупинити".

"Я думаю, що це ганебно для них. Я прошу всі арабські країни припинити зв’язок і розірвати відносини з Ізраїлем, оскільки це не держава, яка вірить у мир чи співіснування, чи вірить у добросусідство", — заявив Газі Хамад.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у соцмережі X (Twitter) заявила про початок операції "Залізні мечі".

"Армія оборони Ізраїлю розпочинає широкомасштабну операцію із захисту ізраїльських цивільних осіб від комбінованої атаки ХАМАС на Ізраїль сьогодні вранці", — йшлося в повідомленні.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Центральна та південна частина країни потрапила під ракетний обстріл з території Сектору Гази. Повідомлялося про понад 2200 випущених по Ізраїлю ракет.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила воєнний стан. Біля кордону з Сектором Гази ввели "особливу зону". Армія Ізраїлю веде бої з ХАМАС на півдні країни біля кордону з Сектором Гази. Перестрілки тривали в містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беері та на військовій базі Реїм.

Нагадаємо, в МЗС України заявили про засудження нападу ісламських бойовиків ХАМАС на територію Ізраїлю. Українська сторона підтримала Ізраїль в його праві захищати себе та свій народ.