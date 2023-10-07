"Забезпечимо всім": Пентагон заявив про підтримку оборони Ізраїлю від бойовиків ХАМАС

У Міноборони США уважно стежать за подіями в Ізраїлі і найближчим часом обіцяють надати підтримку. У ЦАХАЛ має бути все необхідне для захисту цивільних, заявив американський міністр оборони Ллойд Остін.

Сполучені Штати готові зробити все, щоб Ізраїль міг захиститися від нападу бойовиків ХАМАС. Про це йдеться в заяві міністра оборони США Ллойда Остіна, яку опублікував Пентагон.

Остін зазначив, що уважно стежить за подіями в Ізраїлі. Американський міністр висловив співчуття сім'ям загиблих і погодився з правом Ізраїлю на захист від нападу.

"Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самооборони й захисту цивільного населення від невибіркового насильства і тероризму", — підкреслив глава Пентагону.

Нагадаємо, що українська влада засудила напад ісламських бойовиків ХАМАС на Ізраїль. МЗС України підтримало Ізраїль у його праві захищати свій народ.

Ізраїльські військові оголосили операцію "Залізні мечі" проти бойовиків ХАМАС, які обстріляли Ізраїль ракетами, вдерлися на територію країни наземним і повітряним шляхом, а також через море.