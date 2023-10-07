Напад ХАМАС на Ізраїль: обстріли та бої продовжуються, що відомо на цю годину (фото, відео)

Бойовики з Сектору Гази завдали масованого ракетного обстрілу по містах Ізраїлю. Після цього вони проникли на територію країни через сушу та повітря, де їх згодом зустріли бійці ЦАХАЛ. Фокус зібрав основне про напад ХАМАС на Ізраїль на цю годину.

Вранці 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль. Обстріли та бойові зіткнення тривають з 6:30. Фокус зібрав найважливіші події вторгнення в Ізраїль на цю годину.

Як повідомляють ізраїльські ЗМІ, бойовики ХАМАС продовжують обстрілювати міста біля кордону з Сектором Гази.

"Швидкість ракетного обстрілу з Гази, схоже, сповільнилася за останню годину, у кількох населених пунктах залунали сирени", — йшлося в повідомленні ЗМІ.

Катарське видання Al Jazeera повідомило, що в Секторі Гази зросла інтенсивність повітряних атак з боку Ізраїлю. Журналісти наголосили, що наразі немає офіційної інформації про кількість постраждалих палестинців. Проте воєнний кореспондент The times of Israel Емануель Фабіан з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Палестини розповів, що в Секторі Гази загинути 198 людей, а поранення отримати 1610. За повідомленням національної рятувальної організації Ізраїлю "МАДА", з їх сторони загинуло щонайменше 40 людей, ще 740 — отримали поранення.

Реакція Пентагону на події в Ізраїлі

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон працюватиме над тим, аби Ізраїль отримав все необхідне для самооборони та захисту цивільного населення від тероризму.

"Я уважно стежу за розвитком подій в Ізраїлі. Наша відданість праву Ізраїля захищатися залишається непохитною, і я висловлюю свої співчуття сім’ям тих, хто загинув у цьому жахливому нападі на цивільне населення. Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав усе необхідне для самооборони та захисту цивільних осіб від невибіркового насильства та тероризму", — сказав він.

ЦАХАЛ у відповідь атакував бойовиків ХАМАС

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль перебуває в стані війни.

"Ворог заплатить ціну, якої він ніколи раніше не знав", — сказав він.

За повідомленням ЗМІ, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по ісламських бойовиках ХАМАС на кордоні з Сектором Гази за допомогою безпілотних літальних апаратів. Крім цього, Ізраїль завдав авіаударів по інших районах Сектору Гази.

Також журналіст Емануель Фабіан з посиланням на ЦАХАЛ зазначив, що було завдано авіаударів по 17 військових комплексах та чотирьох штабах, які належали ісламським бойовикам ХАМАС у Секторі Гази. Також журналіст розповів, що ізраїльські літаки скинули понад 16 тонн боєприпасів. Тоді як на кордоні з Сектором Гази було розгорнуло декілька батальйонів постійної армії.

ХАМАС зайшов на територію Ізраїлю

Бойовики ХАМАС змогли зайти на територію Ізраїлю через сушу та повітря. Ізраїльські ЗМІ публікували відео, на якому бульдозер проривав прикордонний паркан між Сектором Гази та Ізраїлем. У ролику видно, як було знесено паркан, після чого люди, найімовірніше палестинці, почали перебігати кордон.

Армія Ізраїлю вела бої з бойовиками на півдні країни біля кордону з Сектором Гази. За повідомленням ЗМІ, станом на 12:00 за київським часом перестрілки відбулися в містах Кфар-Аза, Сдерот, Суфа, Нахаль-Оз, Маген, Беері та на військовій базі Реїм.

Старший військовий командувач ХАМАС Мохаммад Дейф заявив, що ХАМАС виступив по Ізраїлю понад 5000 ракет під час так званої операції "Потоп Аль-Акса". Також він закликав палестинців у всьому світі стати до боротьби. Натомість ізраїльське видання з посиланням на слова речника ЦАХАЛу, контрадмірала Даніеля Хагарі, заявило, що по Ізраїлю випустили понад 2200 ракет.

Представник ХАМАС Халед Кадомі розповів, що палестинці стикалися з жорстокістю протягом десятиліть, а тому бойовики розпочали військову операцію.

"Ми хочемо, щоб міжнародне співтовариство припинило злочини в Газі (Секторі Гази, — ред.) проти палестинського народу, наших святих місць, таких як Аль-Акса. Усе це є причиною початку цієї битви", — сказав він.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС атакували Ізраїль з території Сектору Гази. Зокрема, під ракетними ударами опинилася центральна та південна частина країни. Також ХАМАС зайшов на територію країну. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан. Пізніше стало відомо про початок операції "Залізні мечі".