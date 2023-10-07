"Сектор Гази — відволікаючий маневр": "Хезболла" може напасти на Ізраїль із півночі, — Ігаль Левін

Перший напад бойовиків ХАМАС з боку Сектору Гази може бути відволікаючим маневром від більш потужного вторгнення, заявив офіцер ЦАХАЛ. Ліванські терористи перебувають у прямому контакті з палестинськими лідерами.

Вторгнення бойовиків ХАМАС із Сектора Гази може бути лише відволікаючим маневром. Про це пише в Telegram офіцер Армії оборони Ізраїлю, редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін.

"Є висока ймовірність, що вторгнення із Сектора Гази — лише відволікаючий маневр. Куди потужніше може бути вторгнення з півночі силами [ліванського терористичного угруповання] "Хезболли", — зазначив фахівець.

За даними американської газети The Washington Post, бойовики "Хезболли" високо оцінили напад ХАМАС на Ізраїль. Лідер угруповання Хасан Насралла заявив, що це було попередженням проти визнання Ізраїлю.

"Це посилає сигнал арабському та ісламському світові, а також міжнародній спільноті, особливо тим, хто прагне нормалізації відносин із цим ворогом, що палестинська справа є вічною", — сказав він.

Ліванська "Хезболла" уважно стежить за розвитком подій у Палестині та перебуває в прямому контакті з керівництвом палестинського опору всередині Ізраїлю і за кордоном, наводить канал Al Jazeera цитату із заяви руху.

Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ писали про прорахунок ізраїльської розвідки. Працівники спецслужб минулого тижня думали що бойовики ХАМАС не підуть на ескалацію конфлікту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявив про війну в його країні. Він закликав жителів Ізраїлю слухати накази армії й командування тилу.