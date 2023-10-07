"Захоплення заручників": палестинські бойовики назвали одну з цілей вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Представники ЦАХАЛ заявили про відправлення до Сектора Гази десятків ізраїльських заручників, деякі можуть бути вже мертвими. Ізраїльські військові зачищають від бойовиків понад 20 районів, а до кордону з Газою перекинули чотири дивізії.

Бойовики палестинського угруповання ХАМАС захоплюють жителів Ізраїлю в заручники, їхня точна кількість поки що невідома. Про це сказав представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), контрадмірал Даніель Хагарі, його цитує газета The Times of Israel.

Хагарі підкреслив, що в Сектор Гази доставили десятки захоплених у полон ізраїльтян, частина яких можуть бути вже мертвими. Деякі солдати армії ЦАХАЛ були вбиті в боях, визнав військовий, але не вказав точної кількості загиблих.

За словами Хагарі, до кордону з Газою перекинули чотири дивізії, які приєдналися до 31-го батальйону. Ізраїльські військові ведуть важкі бої з терористами у 22 районах і хочуть зачистити всі об'єкти, додав представник ЦАХАЛ.

Газета Jerusalem Post пише, що наразі терористи ХАМАС тримають десятки заручників у кібуці Беєрі на півдні Ізраїлю. Представник палестинського угруповання "Ісламський джихад" Давуд Шихаб визнав, що однією з цілей вторгнення в Ізраїль є захоплення заручників заради обміну палестинців, які сидять в ізраїльських в'язницях.

Нагадаємо, що вторгнення палестинських бойовиків із Сектора Гази може бути відволікаючим маневром. Потужний напад можливий з півночі країни силами терористичного угруповання "Хезболла", вважає офіцер Армії оборони Ізраїлю, редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін.

Ісламські терористи під час атаки на Ізраїль застосовували малі ударні безпілотники. За допомогою дронів вони атакували ізраїльські вежі, танки, військові машини та солдат.