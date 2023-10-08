Змістили ворога: ЗСУ просуваються поблизу Бахмута і в Запорізькій області, — ISW

Українські бійці домоглися часткового успіху на схід від Андріївки і просунулися в різних напрямках навколо Бахмута на 100-300 метрів за минулу добу.

ЗСУ продовжують проводити наступальні операції в районі Бахмута і західній частині Запорізької області, просуваючись в обох напрямках. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Збройні Сили України продовжують свої наступальні операції на напрямку до Бахмута і змістилися на схід від населеного пункту Андріївка. Згідно із заявою Генерального штабу, ЗСУ досягли часткового успіху в напрямку на схід від Андріївки. Капітан Ілля Євлаш, представник Східної групи військ України, також зазначив, що українським збройним силам вдалося просунутися в різних напрямках навколо Бахмута на відстань від 100 до 300 метрів за останню добу.

Російські блогери заявляли, що Збройні Сили України робили невдалі спроби прорватися крізь російську оборону в районі залізничної лінії на схід від населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

Російські війська продовжували контратакувати поблизу Бахмута, але не досягли будь-яких підтверджених завоювань. Євлаш і Український генеральний штаб заявили, що російські війська безуспішно намагалися повернути втрачені позиції на південь від Андріївки.

Російські військовослужбовці, які діють на окремих ділянках фронту в районі Кліщіївки, стикаються з труднощами через проблеми із забезпеченням зв'язку, нестачею підкріплення і несвоєчасним передаванням звітів про реальну обстановку на полі бою.

Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Первомайського, Мар'їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Росіяни заявили, що війська продовжили наступальні операції на лінії Авдіївка-Донецьк і просунулися в Мар'їнці.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели безуспішні атаки поблизу Синьківки та Іванівки в Харківській області та Макіївки Луганської області.

Російські збройні сили продовжують свої наступальні операції вздовж лінії, що охоплює Куп'янськ, Сватове, Кремінну та Лиман, а також завдають ударів по переправах через річку Оскіл у напрямку Куп'янська.

Збройні Сили України продовжують свої наступальні операції в західній частині Запорізької області та просуваються вперед. Українські війська досягли часткового успіху на північ від населених пунктів Копань (5 км на північний захід від Роботиного) і Новопрокопівка (2 км на південь від Роботиного).

Російські війська провели обмежені контратаки в західній частині Запорізької області, але не домоглися якихось підтверджених успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили стримують російські атаки на північний схід від Новопрокопівки.

Нагадаємо, що українські війська, як ідеться у звіті Генштабу ЗСУ за 7 жовтня, і надалі наступають та організовують штурмові дії. Сили оборони здобули частковий успіх на схід від Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають загарбницьким військам значних втрат у живій силі та техніці, продовжують закріплюватися на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

А 5 жовтня журналісти The New York Times заявили, що військові РФ тікають від ЗСУ, прикриваючись новою тактикою. Вони нібито застосовують "еластичну оборону".