"Ситуація стабілізувалася": ЗСУ наступають у районі Великої Новосілки, — британська розвідка

Контрнаступ України призвів до звільнення щонайменше 125 квадратних кілометрів території на Запорізькому напрямку.

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії оцінює, що протягом останнього місяця ситуація в районі селища Велика Новосілка Донецької області загалом стабілізувалася. Про це відомство повідомило в соцмережі Х.

Якщо ще в червні-липні британська розвідка повідомляла про інтенсивні бойові дії на ділянці Великої Новосілки, що на захід від міста Вугледар, то протягом останніх чотирьох тижнів бойові дії там значно менш інтенсивні.

"За літо Україна майже напевно звільнила щонайменше 125 квадратних кілометрів території в цьому напрямку", — оцінює відомство.

Розвідка Міноборони Британії вказує, що наступальні дії України в районі скували частини 36 і 5 загальновійськових армій Східного військового округу Росії, не давши їм посилити інші напрямки, а також десантні підрозділи.

"Хоча ситуація на цьому напрямку стабілізувалася, російські війська, ймовірно, залишаються в оборонній позиції, щоб захиститися від можливих майбутніх українських наступальних операцій", — йдеться в огляді.

ЗСУ наступають у районі Великої Новосілки

Нагадаємо, що у Forbes 1 вересня розповіли, що в серпні 2023 року ЗСУ знищили техніку РФ на 1,2 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що 31 липня ЗС РФ втратили ще одну важку вогнеметну систему "Солнцепек". Техніку знищили зусиллями підрозділів ракетних військ і артилерії.