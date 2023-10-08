Мобілізація в Україні: чи може отримати повістку військовозобов'язана жінка

Під час мобілізації жінок примусово не призивають до армії. Більшість осіб жіночої статі, які перебувають на військовому обліку, мають право на відтермінування або звільнення.

З 1 жовтня в Україні жінки з медичною та фармацевтичною освітою зобов'язані зареєструватися у військовому обліку й отримають статус військовозобов'язаних. Про це повідомив представник Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) майор Роман Істомін у коментарі виданню Telegraf.

Він пояснив, що під час мобілізації поки що немає примусового призову жінок до війська, принаймні наразі.

"Але вони, безумовно, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час, або ж піти на службу добровільно, підписавши контракт", — сказав Істомін.

Згідно з його заявою, більшість жінок, які перебувають на військовому обліку, мають право на відстрочку або звільнення.

"Зокрема, у разі, якщо жінка одна виховує неповнолітню дитину, дитину з інвалідністю або є мамою трьох дітей", — пояснив спікер Полтавського обласного ТЦК СП.

Істомін також підкреслив, що якщо серед подружжя військовозобов'язаних є неповнолітня дитина, то до Збройних Сил України (ЗСУ) можуть призвати лише одного з батьків.

"Зазвичай правом на відстрочку або звільнення користуються жінки. Але якщо дитина в такій сім'ї вже доросла, і теж підлягає мобілізації, то призвати можуть усіх трьох. І це в теорії. Адже здебільшого жінки не військовозобов'язані, батько дорослого сина може мати букет хвороб або й інвалідність, а його син за ним доглядатиме. Тобто все дуже індивідуально, життєвих варіацій багато", — резюмував він.

Нагадаємо, представник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, що право на відтермінування від мобілізації мають студенти та особи, які потребують цього за станом здоров'я, або ті, хто доглядає за хворими родичами. Також існують категорії осіб, які не підлягають призову на службу.

Адвокат Роман Сімутін заявив, що військкоми не можуть затримувати і примусово доставляти військовозобов'язаних до ТЦК і СП. За його словами, це можуть робити тільки поліція, СБУ, прикордонники, воєнізована охорона режимних об'єктів і об'єктів, що охороняються, та військова служба правопорядку.