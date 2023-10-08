Тричі намагалися: глава ГУР Кирило Буданов розповів про невдалі спроби звільнити Запорізьку АЕС

Утім, Буданов зазначає, що хоч операції і закінчилися невдачею, але отриманий досвід після став у пригоді під час інших операцій ГУР.

Українські розвідники тричі намагалися звільнити тимчасово окуповане місто Енергодар і Запорізьку АЕС, але всі операції завершилися невдачею. Про це в інтерв'ю NV розповів глава ГУР Кирило Буданов.

Він зазначив, що перша спроба була зроблена в серпні 2022 року. Тоді спецназ ГУР перетнув тоді ще повноводне Каховське водосховище в районі Енергодара на човнах.

Командир особливого підрозділу ГУР під позивним "Шаман", який тоді брав участь в операції, повідомив, що їхньою метою було створення на лівому березі плацдарму, придатного для подальшого визволення Енергодара і ЗАЕС.

ЗАЕС Фото: ТАСС

Тоді спецпризначенці ГУР були змушені використовувати цивільні човни і це була їхня перша подібна операція. Вони висадилися біля Енергодара, але не змогли закріпитися через нестачу артилерійської підтримки.

Вони оборонялися півдня, але були змушені відступити.

"Для хлопців психологічно було складно. Адже ти вночі пливеш по хвилях, вода затоплює човни, її потрібно вичерпувати, пересідати на інші плавзасоби — і все це відбувається під вогнем супротивника", — згадав про першу операцію "Шаман".

Спецназ ГУР Фото: BBC

Другий і третій раз спроби також закінчилися невдачею, хоч ГУР допомагали й інші військові, зокрема Вадим Попик, командир Іноземного легіону. У загоні були навіть новозеландці, які мали досвід подібних операцій.

Розвідники зазначають, що вони набиралися досвіду, але й ЗС РФ теж — востаннє російські військові підвели до самого берега важку військову техніку, зокрема танки. Тож українським спецпризначенцям знову не вдалося закріпитися і вони відступили.

Але в підсумку росіяни так і не наважилися під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми, що було у них у планах. Тож частину завдання українські спецпризначенці виконали.

ЗАЕС Фото: УНІАН

"Енергодарська операція зіграла ще одну важливу роль: вона дала практичні навички всім — від командного складу до бійців — як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується. Наприклад, під час висадки в Криму", — зазначив Буданов.

І під час висадки 8 серпня 2023 року на лівому березі Херсонської області. Тоді бійці спецпідрозділу ГУР заманили в засідку і захопили в полон командира російської розвідки на ім'я Юрія Томова.

Нагадаємо, раніше Greenpeace заявив, що міжнародні регулювальні органи не в змозі контролювати безпеку на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що може призвести до зростання ризику "нормалізації" небезпечної ядерної кризи на станції.

Представники Greenpeace повідомили, що у Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) занадто мало інспекторів на Запорізькій АЕС і їхні можливості дуже обмежені.