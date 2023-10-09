МЗС РФ відреагувало на заяву Буданова щодо ЗАЕС і звинуватило ООН у невизначеності

Марія Захарова заявила, що для представників ООН слова глави української розвідки мають стати "холодним душем", оскільки в організації не могли весь час відповісти на запитання — хто винен в атаках на Запорізьку АЕС.

Заяви керівника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, який розповів про невдалі спроби звільнити Запорізьку АЕС, мають стати "холодним душем" для представників ООН. Таку думку 9 жовтня висловила російський дипломат Марія Захарова, дорікнувши міжнародній організації в тому, що вона не могла досі визначити "напрямок удару по станції".

"Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов визнав, що спецпризначенці його відомства здійснили три спроби атакувати та захопити Запорізьку АЕС, які були відбиті російськими силами", — написала Захарова в Telegeram.

За її словами, зізнання керівника ГУР "має вивести з гіпнотичного сну" мешканців держав, що входять до блоку НАТО, яким нібито завжди навіювали, що Росія погрожує застосуванням ядерної зброї, а російські військові створюють загрозу ядерним об'єктам.

Захарова додала, що в МЗС РФ неодноразово заявляли про погрози Запорізькій АЕС з боку України, нібито надаючи докази обстрілів з боку Збройних сил України. На думку співробітниці дипломатичного відомства, українська влада "шантажує європейців" ударами по ЗАЕС, яка може перетворитися на брудну ядерну зброю.

"МЗС Росії неодноразово заявляв про те, що режим Зеленського використовує атомну станцію як "брудну ядерну зброю" і шантажує нею європейців. Росія на всіх спеціалізованих майданчиках надавала дані на підтвердження обстрілів ЗАЕС з боку ЗСУ", — підкреслила Захарова.

Нагадаємо, наприкінці червня речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила Україну в організації чергового теракту на підставі того, що в Києві встановили додаткові пристрої для вимірювання радіації. Крім того, вона звернула увагу на те, що в деяких регіонах України почалися навчання на випадок аварії на ЗАЕС.