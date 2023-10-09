"Вікно можливостей": РФ може використати паузу у війні й атакувати країни Балтії, — депутат Литви

За словами члена комітету нацбезпеки і оборони Сейму Литви Довіле Шакаліне, якщо війна в Україні не закінчиться перемогою Києва, то до 2027 року РФ під ударом можуть опинитися країни Балтії.

Росія дійсно може скористатися паузою у війні й атакувати країни Балтії. Якщо війна почнеться між Китаєм і США, у Росії з'явиться "вікно можливостей". Про це повідомляє депутат, член комітету нацбезпеки і оборони Сейму Литви Довіле Шакаліне в ефірі "Суспільного".

"Деякі колеги в Південній Європі в цьому сенсі досі не хочуть зрозуміти, що якщо ми не розв'яжемо проблему з Україною, якщо ми не допоможемо Україні перемогти зараз, Росія використає це вікно можливостей, коли буде війна між Китаєм і Америкою", — розповіла депутатка.

За словами члена комітету нацбезпеки і оборони Сейму Литви Довіле Шакаліне, після 2027 року ризик нападу РФ на країни Балтії підвищується.

"Чому деякі мої колеги ще не дійшли до цього? Тут є спільні для всіх проблеми. Одна з них — те, що ризик і загрозу, яку несе Китай, не всі країни бачать однаково. Відверто кажучи, не всі експерти в Україні розуміють, що Китай це не друг, що це той, хто грає таку саму тривалу імперіальну політику, як і Росія", — каже Шакаліне.

Раніше Фокус писав, що, якщо нинішню війну поставлять на паузу, у Росії з'явиться час, щоб відновити військовий потенціал і знову атакувати не тільки Україну, а й інші країни, які перебувають у її інтересах.

А призначений Кремлем "губернатор" Запорізької області Євген Балицький відкрито підтримав російське вторгнення до Фінляндії, Польщі та країн Балтії, що відновить Російську імперію в кордонах, які існували до 1917 року.