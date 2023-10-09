"Немає електрики, немає їжі, немає води": Ізраїль запроваджує повну блокаду Сектору Гази

Глава ізраїльського Міноборони Йоав Ґалант порівняв палестинських терористів із "людиноподібними тваринами", з якими чинитимуть відповідно.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант заявив, що Ізраїль запроваджує повну блокаду Сектору Гази. За його словами, на цій території не буде ні води, ні їжі, ні електрики, передає видання Times of Israel.

Глава оборонного відомства зазначив, що повна блокада Гази пов'язана з боротьбою проти терористичного угруповання ХАМАС.

"Я віддав наказ про повну блокаду Сектору Гази. Там не буде ні електрики, ні продовольства, ні палива, все закрито", — заявив Ґалант після оцінки ситуації в Південному командуванні ЦАХАЛу в Беер-Шеві.

Водночас Ґалант порівняв палестинських бойовиків із тваринами, з якими ізраїльські військові, за його словами, мають намір чинити так, як вони на це заслуговують.

"Ми боремося з людиноподібними тваринами і діємо відповідно", — додав він.

Проблеми з медициною

Тим часом медична гуманітарна організація "Лікарі без кордонів" (MSF) уже б'є на сполох і говорить про важку ситуацію в Секторі Гази. Як повідомила британська газета The Guardian, через велику кількість постраждалих MSF провела кілька операцій у лікарні "Аль-Авда" і збирається надіслати медичні матеріали в міністерство охорони здоров'я Гази.

"Медичні установи потребують цього обладнання через велику кількість поранених пацієнтів. Лікарні переповнені постраждалими, відчувається нестача ліків і витратних матеріалів, не вистачає палива для генераторів", — заявив заступник координатора MSF у Газі Айман Аль-Джаруша.

За його словами, ще одна проблема — робота карет швидкої допомоги, оскільки їхнє використання обмежене через постійні авіаудари.

Кількість жертв

За даними МОЗ Ізраїлю, станом на 8 ранку 9 жовтня внаслідок бойових дій на території країни загинуло приблизно 700 осіб, ще 2382 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними палестинського МОЗ, які цитують арабські ЗМІ, кількість людей, загиблих у секторі Гази, становить 493 людини, включно з 20 дітьми, і приблизно 2800 осіб дістали поранення.

Нагадаємо, представник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі 9 жовтня заявив, що ізраїльські військові повністю повернули контроль над усією територією країни, яку раніше захопили палестинські бойовики ХАМАС. Водночас він не виключив, що деякі терористи все ще можуть переховуватися на ізраїльській території.