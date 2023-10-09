РФ передала ХАМАС трофейну західну зброю, щоб звинуватити Україну, – ГУР

За даними української розвідки, наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі.

Російські спецслужби проводять кампанію з дискредитації України на Близькому Сході, використовуючи напад ХАМАС на Ізраїль. Про це попередили в Головному управлінні розвідки (ГУР).

За даними ГУР, вони готуються звинуватити Київ у продажі західного озброєння, наданого союзниками, терористам.

Відомо, що Головне управління Генерального штабу ЗС Російської Федерації вже передало ХАМАС захоплену під час бойових дій в Україні трофейну зброю, виготовлену в США та державах ЄС.

"Наступним, за планом росіян, кроком мають стати фейкові звинувачення українських військових у буцімто продажу західної зброї для терористів на регулярній основі", – йдеться у повідомленні.

Ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ.

Як зазначають в ГУР, для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

"Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", – попередили в ГУР.

Нагадаємо, 7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали наземне вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїлі офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.