Удар по секретному об'єкту в Джанкої: у ГУР підтвердили колосальні втрати РФ, — ЗМІ

За інформацією джерел у розвідці, інформація про точну кількість жертв серед противника ще уточнюється і перевіряється. У російських пабліках підозрюють, що в їхніх лавах з'явився зрадник.

У суботу, 7 жовтня, на тимчасово окупованому Кримському півострові пролунали вибухи. У Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР МО) підтвердили втрати серед противника. Про це повідомляє "Суспільне" 9 жовтня.

Ракетний удар було зафіксовано в Джанкої по силах і засобах Збройних сил РФ. Джерела в українській розвідці заявили, що це дійсно сталося. Росіяни зазнали серйозних втрат.

"Наразі інформацію щодо втрат окупантів уточнюють та перевіряють", — ідеться в повідомленні.

Вибухи в Джанкої 7 жовтня: подробиці

Російські Telegram-канали з посиланням на джерело в Генштабі РФ написали, що внаслідок ракетного удару загинула щонайменше 21 людина, а ще 16 дістали поранення. Усі вони були спецпризначенцями Головного управління Генштабу (ГРУ).

Припав удар по об'єкту, який був засекречений і його видавали за звичайну господарську споруду. Табір елітних російських спецпризначенців був призначений для тренувань окупантів, які виїжджали на спеціальні завдання в Запорізьку та Херсонську області.

Удар нібито завдавали ракетою з комплексу С-200 "земля-земля".

У зв'язку з цим росіяни підозрюють, що в їхніх лавах ховається зрадник, який співпрацює з українською стороною.

Нагадаємо, 9 жовтня повідомлялося, що окупанти бояться перекидати катери морем і транспортують углиб Криму. Агенти "Атеш" зафіксували транспортування військового катера, який везли з порту Феодосії вглиб Криму. Точний тип судна їм розпізнати через маскування не вдалося.