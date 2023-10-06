Крим знову атакував безекіпажний катер: окупанти пояснюють дим та стрілянину тренуваннями

Вночі на півострові пролунали вибухи. Попри те, що у Міноборони РФ визнали спробу "терористичної атаки" та традиційно звинуватили ЗСУ, місцеві окупанти знайшли "гучним звукам" інше пояснення.

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Вночі на 6 жовтня у тимчасово окупованому Криму в районі Північного молу пролунали вибухи. О 3:53 представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що це розрахунки ППДО Чорноморського флоту РФ.

"За попередньою інформацією: відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів", — повідомив він.

Вже зранку Развожаєв попередив місцевих, що нібито в одній з військових частин на Північній стороні до 12 годин відбуватимуться "планові стрільби".

"У місті все спокійно", — завірив представник окупаційної влади.

Публікації Михайла Развожаєва від 6 жовтня Фото: Скриншот

Водночас у Міністерстві оборони РФ офіційно заявили, що приблизно о 10:45 припинили спробу "терористичної атаки" з застосуванням безекіпажного катера. У події звинуватили Україну.

"У ході патрулювання вертольотом морської авіації Чорноморського флоту Ка-29 у північно-західній частині акваторії Чорного моря було виявлено і знищено безекіпажний катер ЗСУ, який прямував у напрямку Кримського півострова", — розповіли у ворожому Міноборони.

Публікація пресслужби Міноборони Росії від 6 жовтня Фото: Скриншот

Пізніше Развожаєв заявив, що в Криму одночасно зі "стрільбами" проходитиме "тренування постів димаря".

"Якщо побачите дим у районі мису Фіолент, то не переживайте", — написав він.

Представник окупантів підкреслив, що запах диму неприємний, але небезпеку він не становить.

Публікація Михайла Развожаєва від 6 жовтня Фото: Скриншот

Нагадаємо, у соцмережах вночі повідомляли про роботу ППО над Севастопольською або Південною бухтою. Мешканці одного з районів захопленого Севастополя інформували, що чули стрілянину.

6 жовтня військовий експерт Петро Черник пояснив, чи може Україна знищити Кримський міст та що для цього потрібно. Він описав сценарій, після якого "в Криму почнуться справжні проблеми".