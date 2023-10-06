У Севастополі неспокійно: окупанти заявили про атаку морських дронів (відео)

Окупаційна влада Севастополя стверджує, що причиною "гучних звуків" у районі Північного молу стало відбиття атаки двох безекіпажних морських катерів.

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Уночі 6 жовтня морські безпілотники атакували тимчасово окупований Кримський півострів. Про це повідомив представник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв у своєму Telegram-каналі.

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Окупант заявив, що "гучні звуки", які чули місцеві жителі в районі Північного молу — це розрахунки протипідводно-диверсійного забезпечення Чорноморського флоту Росії.

"За попередньою інформацією: відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів", — написав Развожаєв.

Раніше місцевий Telegram-канал "Кримський вітер" написав про роботу російської ППО орієнтовно над Севастопольською або Південною бухтою.

Підписники каналу повідомили, що в Гагарінському районі Севастополя було віддалено чутно стрілянину. Паблік також опублікував відповідне відео.

Жителі Севастополя чули стрілянину

Нагадаємо, 5 жовтня радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк попередив, що операцій ГУР на території тимчасово окупованого Криму буде більше, щоб Росія боялася навіть згадувати півострів.

Ми також повідомляли, що 5 жовтня в ГУР поділилися деталями останньої операції в Криму. У відомстві повідомили, що розвідники висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах.