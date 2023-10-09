ЦАХАЛ оголосив про початок атаки на центри ХАМАС у Секторі Гази: останні новини

У Секторі Гази починають операцію з ліквідації терористів ХАМАС, ідеться у повідомленні ЦАХАЛ. При цьому застерегли, що пролунала тривога на протилежному від терористів боці країни.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує спецоперацію зі знешкодження терористів ХАМАС, які напали на ізраїльських громадян 7 жовтня 2023 року. Після вторгнення банд терористів в країні оголосили воєнний стан, мобілізацію резервістів та розпочали ліквідацію живої сили противника. За підсумками перших двох діб звільнили від бойовиків населені пункти на кордоні з Сектором Гази. Після цього операцію продовжили. Про деталі ідеться у стрічці новин пресслужби відомства.

На сторінці командування армії Ізраїлю ЦАХАЛ опубліковано допис, в якому ідеться про початок широкомасштабної атаки на центри ХАМАС. Час публікації — 13:09 (по Києву).

За годину повідомили про повітряну тривогу у двох населених пунктах: у Ramot Naftali (на півночі біля кордону з Ліваном), у Петах біля Тель-Авіву.

Тривога в Ізраїлі 9 жовтня 2023 року Фото: Google maps

Війна в Ізраїлі: деталі

ЦАХАЛ раніше повідомив, що вдалось арештувати близько 40 осіб, серед них — 29 бойовиків ХАМАС. Арешти відбувались в 17 населених пунктах Ізраїлю. Під час одного з інцидентів бойовики використали коктейлі Молотова, після чого їх застрелили.

Також військові опублікували відео ударів по позиціях терористів у Секторі Гази. На одному з відео — атака з повітря на деякий об'єкт, який вибухає після влучання ізраїльського снаряда.

Вдень 7 жовтня, коли стало відомо про кілька сотень загиблих цивільних ізраїльтян, командування ХАМАС пояснило, чому почало напад. У заяві терористів стверджується, що вони вирішили воювати "проти загарбників".

8 жовтня штаб оборони Ізраїлю повідомив, що в країні ввели у дію "пункт 40 Алеф". Згідно з цим пунктом закону, ЦАХАЛ перебрав на себе функції керування воєнними діями, при цьому лише доповідаючи політичному керівництву.

У перші години після атаки терористів у напрямку ізраїльський населених пунктів полетіло кілька тисяч ракет, випущених з території Сектору Гази. У відповідь було завдано удару по будівлі, де перебували командири бойовиків.

9 жовтня армія Ізраїлю попередила про початок полювання на лідера праворадикальних ісламістів Яхью Сінваре. Саме ця людина, за даними командування, стоїть за атакою терористів, тому він "приречений".

Тим часом надійшла інформація, що територія Ізраїлю повністю під контролем армії.

Нагадуємо, у ЗМІ опублікували аналіз роботи ізраїльських спецслужб: хотіли встановити, чому атака терористів сталась так раптово. Серед версії — бойовики удавали, що їх цікавить заробляння грошей, тому воювати вони начебто не планували. Між тим країни світу розділились щодо війни в Ізраїлі: є й такі, що на боці терористів ХАМАС.