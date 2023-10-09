Росія нарощує темпи виробництва С-400 на тлі санкцій і війни в Україні, — ЗМІ

Оглядачі відзначають модернізацію новоствореного крила Обухівського заводу в Санкт-Петербурзі, яке задіяне у виробництві комплексу С-400 "Тріумф".

У 2024 році ВПС Індії очікують прибуття останніх двох російських ЗРК великої дальності С-400, про що повідомив маршал ВПС країни Вівек Рам Чаудхарі. Своєю чергою, на тлі війни з Україною та західних економічних санкцій Росія створює виробничі потужності, що дають змогу виробляти системи С-400 у масштабах, достатніх для щорічного оснащення кількох полків. Про це йдеться в матеріалі видання Bulgarian Military.

"Спочатку ми уклали контракт на п'ять систем, три з яких уже отримано. На жаль, триваючий конфлікт між Росією та Україною створює перешкоди для поставок. Незважаючи на ці труднощі, ми впевнені, що закупимо решту систем протягом найближчого року", — заявив Чаудхарі.

Таким чином, незважаючи на всі труднощі, з якими зіткнувся російський ВПК, Москва намагається виконувати всі обов'язки за контрактами перед індійськими покупцями, паралельно розвиваючи ключові підприємства з виробництва зенітно-ракетних комплексів.

Оглядачі зазначили, що, окрім систем С-400, триває еволюція і розвиток таких далекобійних систем, як С-300В4 і С-500. Серед основних підприємств, які модернізували свої виробничі потужності для забезпечення розширеного випуску цих засобів ППО, — новостворене крило Обухівського заводу в Санкт-Петербурзі, модернізований завод "Авітек" у Кірові та завод НМЗ у Нижньому Новгороді.

Про ситуацію з виробництвом передових ЗРК розповів і президент РФ Володимир Путін. Якщо вірити його словам, обсяг продукції, що випускається Обухівським заводом, перевершує сумарний обсяг виробництва аналогічних підприємств по всьому світу.

Раніше повідомлялося, що на думку директора ізраїльської розвідки Давида Барнеа, існують побоювання щодо передачі РФ сучасних ЗРК Ірану. За його словами, ізраїльська сторона занепокоєна тим, що росіяни виконають вимоги Ірану щодо постачання йому зброї та сировини.