Завербувала ФСБ: у ДБР повідомили про прикордонника-шпигуна, який утік до Москви (відео)

Згідно з даними ЗМІ, підозрюваний майже 10 років працював на спецслужби Росії. Зрадник запевняє, що здав ворогу штаб 128 бригади й встановив шпигунську програму на комп'ютери прикордонників.

Український прикордонник у складі Сил оборони перебував на позиціях під Лисичанськом у Донецькій області, пізніше опинився у загоні прикордонників на Закарпатті й звідти утік через Угорщину до РФ. З'ясувалось, що чоловік тривалий час шпигував на користь РФ. ДБР повідомили йому про підозру, — про це ідеться у повідомленні пресслужби відомства.

У медіа "Закарпаття 24" повідомили, що може йтись про Руслана Сирового.

Пресслужба ДБР вказала, що підозрюваний — уродженець Луганської області. У червні 2022 року він перебував у районі Лисичанська, але вже у серпні його перевели у Закарпатську область. Чоловік став служити у прикордонному загоні — був начальником служби кіберзахисту і займався зв'язком.

У певний момент фігурант долучився до групи ухилянтів і незаконно перетнув кордон з Угорщиною. Після цього об'явився у РФ і поспілкувався з росЗМІ. Серед його заяв — визнання, що він дійсно тривалий час працював на ГРУ Росії й діяв проти народу України.

Правоохоронці наголосили, що потенційний зрадник не мав доступу до державної таємниці (згідно з попередніми даними). Наразі він отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 4 ст. 408 (дезертирство), ч. 2 ст. 111 (державна зрада). Коли опиниться у розпорядженні українського правосуддя, то може отримати покарання — від 15 років до довічного.

Слідство триває, ідеться у повідомленні ДБР. Перевіряють контакти підозрюваного і дані, до яких він мав доступ.

ГРУ Росії — інформація про прикордонника-шпигуна

ДБР не назвало імені фігуранта. Однак у ЗМІ вказали, що це може бути Руслан Сировий, та розповіли про деякі деталі його біографії.

Як з'ясувалось, Сировий працював спершу у Луганському прикордонному загоні. Коли почалось гібридне вторгнення РФ у 2014 році продовжив служити у лавах сил оборони. Саме тоді почалась його співпраця з ГРУ Росії — передавав інформацію про дії сил АТО.

У перші тижні вторгнення 2022 року продовжив шкодити Силам оборони. Зокрема стверджує, що здав ворогу штаб 128 бригади ЗСУ під Кремінною у Луганській області.

Під час боїв під Лисичанськом фігурант отримав поранення і після цього опинився у Мукачево — став прикордонником. Запевняв під розмови з росЗМІ, що інтегрував шпигунську програму на комп'ютери ДПСУ.

34-річний старший лейтенант Сировий, згідно з іншими даними журналістів, опинився за кордоном іншим шляхом. У серпні 2023 року він з сім'єю начебто виїхав до Іспанії для відновлення після поранення. 17 вересня мав повернутись на службу, але не з'явився. Натомість 7 жовтня з'явився на екранах росЗМІ й розповів про свою "діяльність".

Пресслужба ДПСУ та ДБР поки що не підтвердили імені фігуранта та деталі його злочинної діяльності.

Зазначимо, ім'я Сирового згадувалось у дописі ГУР Міноборони. Українські розвідники повідомили, що чоловіка використають російські спецслужби, щоб скомпрометувати Україну. Зокрема, він має "підтвердити", що зброя США та інших партнерів продавалась терористам ХАМАС на Близькому Сході.

Нагадуємо, на початку вересня в ГУР Міноборони розповіли про успішне проведення спецоперації "Синиця", внаслідок якої на бік України перейшов пілот військового вертольота Мі-8. Тоді ж розвідники натякнули, що спілкуються ще з кількома росіянами, які готові працювати проти режиму Кремля.