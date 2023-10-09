Убили 7 бойовиків: в Ізраїлі пара сховала дітей і вступила в бій із терористами ХАМАСу (фото)

Адар та Ітай Бердичевські сховали 10-місячних дітей-близнюків у сховку, взяли до рук зброю і почали відстрілюватися від терористів. Пара загинула, але врятувала життя десятків людей.

У кібуці Кфар Аза батьки сховали дітей у сховку, а самі вирішили взяти в руки зброю і дати бій терористам ХАМАСу. Про це у себе в Facebook повідомив Почесний Консул Держави Ізраїль у Західному регіоні України Олег Вишняков.

Він повідомив, що Адар та Ітай Бердичевські сховали 10-місячних дітей-близнюків у сховку, а самі залишилися в будинку чекати терористів. Обидва батьки служили в ЦАХАЛі, вдома у них була зброя. Пара вирішила відстрілюватися від бойовиків.

"Адар та Ітай загинули. На порозі будинку лежали трупи 7 терористів. Малюки 13 годин були самі в кімнаті", — написав Вишняков.

За його словами, зараз діти перебувають у безпеці. Їх знайшли брат Ітая та батько Адар. Загибла пара змогла врятувати десятки людей, проте не встигла дістатися до своїх близьких.

Адар та Ітай Бердичівські Фото: Олег Вишняков/Facebook

Кфар Аза на карті Фото: Google Maps

Нагадаємо, що офіцер ЦАХАЛу анонсував відповідь з боку Ізраїлю. За словами Аріє Зайдена, востаннє така напруга відчувалася 2006 року, під час другої ліванської війни. Майбутні кроки залежатимуть від поставлених урядом завдань.

Також повідомлялося, що в ХАМАСі заявили про готовність обговорити перемир'я з Ізраїлем. Заява прозвучала на тлі підготовки Ізраїлю до проведення наземної операції в секторі Газа після того, як бойовики прорвали кордон.