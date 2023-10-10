ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового, – ISW (карта)

За повідомленнями аналітиків, ЗС РФ проводили наступальні операціі на лінії Сватове-Кремінна, проте не досягли успіхів. Українським захисникам також вдалося відбити російські атаки поблизу Макіївки.

Сили оборони України продовжили наступальні операції на Бахмутському напрямку та в районі Запорізької області, 9 жовтня і, за повідомленнями, просунулися в обох напрямках. Про це повідомляє "Інститут дослідження війни" у зведенні від 10 жовтня.

Речник Генерального штабу України та Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун повідомив, що українські військовослужбовці досягли часткового успіху на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова), а також поблизу Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута).

Російські "військкори" стверджували, що сили РФ нібито захопили невизначені позиції поблизу Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська). Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Синьківки та Іванівки.

Окрім того, речник Східного угруповання Збройних Сил України капітан Ілля Євлаш зазначив, що російські дії поблизу Синьківки та Іванівки посилилися, попри зниження активності авіації та безпілотників на напрямку Куп’янськ-Лиман через сильні зливи.

Російські війська 9 жовтня проводили наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, проте не досягли підтверджених успіхів. Військові блогери Рф стверджували, що сили Кремля нібито продовжили наступ і просунулися на 1 кілометр ближче до Макіївки та захопили невизначені позиції поблизу Невського, хоча ISW не має візуальних підтверджень цієї інформації.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Макіївки.

Українські сили відбили російські атаки поблизу Макіївки

Бої у Донецькій області: деталі

Як повідомляється, 9 жовтня українські війська продовжували наступальні операції на Бахмутському напрямку і здійснили просування. Генштаб ЗСУ заявив, що українські сили відбили російські атаки на північ від Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Речник української бригади швидкого реагування "Рубіж" Павло Сторожук підкреслив, що війська Російської Федерації змінили тактику на Бахмутському напрямку і все частіше використовують невеликі групи по чотири-вісім осіб для обходу українських сил.

Українська 3-я Окрема штурмова бригада повідомила, що її бійці взяли в полон командира добровольчого батальйону "Алга" 72-ї ОМСБр РФ.

Українські військові джерела заявили, що російські війська здійснили майже 15 невдалих атак на північ від Донецька поблизу Авдіївки та на південний захід від Донецька поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки.

"Військкори" РФ стверджують, що війська РФ продовжують проводити наземні атаки вздовж усієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Українські сили відбили атаки на північ від Богданівки, Кліщіївки та Андріївки

Ситуація на південному напрямку

За словами російських джерел, сили Російської Федерації нібито відбили українські атаки у районі Приютного (16 км на південний захід від Великої Новосілки) та Микільського.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Староморського та Левадного. Російський "військкор" стверджував, що сили РФ безуспішно атакували поблизу Микільського та Новодонецького.

Російський "військкор" стверджував, що російські та українські війська ведуть бойові дії поблизу Марфополя (9 км на південь від Гуляйполя). Військовий оглядач повідомив, що підрозділи російської 64-ї мотострілецької бригади нібито просунулися на кілька сотень метрів у спірній "сірій зоні" в напрямку Марфопіль-Червоне. Він додав, що ці атаки є лише тактичними, оскільки російські сили атакують у масштабі батальйону або менше.

Українські війська продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області та, як повідомляється, просунулися 9 жовтня.

Також Олександр Штупун повідомив, що українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового.

Російський "військкор" стверджував, що українські сили незначно просунулися в напрямку Копані і між Роботиним та Новоданилівкою. Російські військові блогери стверджували, що на лінії Роботине-Вербове тривають запеклі бої.

Українські війська досягли часткового успіху на захід від Вербового

9 жовтня російські війська провели обмежену невдалу наступальну операцію на заході Запорізької області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська відбили наступ Росії на північ від Новопрокопівки.

Повідомляється, що в ніч з 8 на 9 жовтня українські сили здійснили обмежений рейд через річку Дніпро в Херсонській області. Російський "військкор" стверджував, що кілька катерів українських сил намагалися провести розвідку біля Антонівського мосту, але російські сили нібито відбили спробу висадки

Нагадаємо, раніше ISW писав про те, що ЗС РФ не довіряють проросійським бойовикам "ДНР", а в штурмах переважно беруть участь росіяни.

Також повідомлялося, що Кремль розглядає вторгнення ХАМАС в Ізраїль для спецоперацій проти України.