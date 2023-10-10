"Тільки терміновий перегляд": ЄС скасував попередню заяву щодо припинення допомоги палестинцям

Мета перегляду фінансової допомоги — гарантувати, що жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволить будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль.

Європейський Союз пізно в понеділок скасував попередню заяву єврокомісара стосовно того, що терміново перегляне таку допомогу на розвиток палестинцям після нападів на Ізраїль з боку ХАМАСу. Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

Спільнота має намір переконатися, що гроші не були використані не за призначенням. Після годин невизначеності щодо того, наскільки суттєвими будуть заходи Європейська комісія заявила, що розпочала "терміновий перегляд допомоги ЄС для Палестини".

"На цей час не буде призупинення виплат", — йдеться в стислій заяві Європейської комісії.

Мета такого перегляду полягає в тому, щоб гарантувати, що жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволить будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль. У Євросоюзі заявили, що організація вже має дуже суворі правила перевірки та перевірки бенефіціарів, а також гарантує, що такі кошти не будуть доступні терористам.

У заяві йдеться, що Європейська комісія "так само перегляне, чи потребує коригування її підтримки (програми) палестинського населення та палестинської влади у світлі обставин, що змінилися на місці".

Припинення допомоги Палестині – заява ЄС

Єврокомісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгелі, оцінюючи широту й обсяги нападу на суверенну державу Ізраїль, оголосив про початок перегляду всього пакета допомоги Палестині. Пакет допомоги становив 691 мільйон євро. Ця сума призначалася як для сектора Газа, так і для Західного Берега річки Йордан. Раніше про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині оголосили окремо Німеччина та Австрія.

Нагадаємо, 8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни внаслідок атаки ХАМАСу. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни і попередив, що вона буде тривалою і важкою.