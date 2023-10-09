"Усі платежі будуть призупинені": ЄС заявив про згортання допомоги Палестині

Палестина втратила одного з найбільших донорів після нападу ХАМАС на Ізраїль — пакет допомоги становив 691 мільйон євро.

Related video

Єврокомісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгелі, оцінюючи широту й обсяги нападу на суверенну державу Ізраїль, оголосив про початок перегляду всього пакета допомоги Палестині. Про це він написав сьогодні, 9 жовтня, у своєму акаунті соцмережі Х (Twitter).

"Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу стали поворотним моментом. Жодні справи не можуть йти як раніше. Найбільший донор палестинців Єврокомісія починає перегляд усього пакету допомоги розвитку в 691 мільйон євро. Усі платежі буде призупинено", — наголосив він.

Він додав, що зараз "необхідно зайнятися основами миру, терпимості та співіснування".

"Підбурювання до ненависті, насильства і прославляння терору отруїли уми занадто багатьох людей. Нам потрібні дії, і вони потрібні нам зараз", — підсумував Варгелі.

Він наголосив, що не тільки всі виплати негайно припинено, а й усі проєкти поставлено на розгляд.

"А всі нові бюджетні пропозиції, зокрема на 2023 рік, відкладено до подальшого повідомлення", — резюмував він.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали із Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Зараз сили оборони стягують артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари. Цього ж дня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про закінчення першої фази війни і попередив, що вона буде тривалою і важкою. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), своєю чергою, оголосила сектор Газа закритою воєнною зоною і завдала по ній численних ударів.

Військово-політичний кабінет Ізраїлю проголосував за введення "пункту 40 Алеф", що означає офіційне оголошення війни. Востаннє цей пункт було застосовано 1973 року, коли почалася "Війна Судного дня".

9 жовтня головний представник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні, в які вторглися бойовики.

Крім того, міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант віддав наказ про повну блокаду Гази. Припинено постачання продуктів, води, електроенергії.

Важливо

Історія з ХАМАСом. Як Ізраїль міг би вирішити проблему Гази і чому у нього не виходить

Нагадаємо, Фокус писав, що в Європі, зокрема Франції та Німеччині, посилюють заходи безпеки та охорону євреїв і єврейських об'єктів.

Ізраїльтянка, як повідомляв Фокус, розповіла про атаку ХАМАС на музичний фестиваль. Дівчина три години прикидалася мертвою, поки бойовики розстрілювали людей, які тікали.

Крім того, Фокус зазначав, що ситуація загострилася і на півночі Ізраїлю, де угруповання "Хезболла" обстріляло прикордонні позиції в спірному районі гори Дов. У відповідь сили ЦАХАЛ завдали артилерійського удару по території південного Лівану. Це підтверджує і військовий експерт, редактор відділу "Військовий фокус" Ігаль Левін.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.