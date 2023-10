ВМС США. Старі уроки для нової військово-морської держави

Вступаючи в епоху суперництва великих держав, США можуть використовувати свій успішний досвід ВМС у міжвоєнний період 1920–1930-х років, коли вони проводили операції в мирний час і водночас готувалися до війни. Настав час розробляти нові доктрини і планувати складні операції.

Від початку Холодної війни і до 1980-х років, а потім від "приходу однополярності" і до затяжних війн XXI століття ВМС США виконували одне й те саме завдання, визначене Конгресом. Незважаючи на серйозні зміни у світі, Конгрес не вважав за потрібне коригувати офіційну місію ВМС, визначену 1956 року в розділі 10 Зводу законів США. Ця місія орієнтована виключно на ведення або готовність до ведення воєн, і така спрямованість значною мірою визначила розвиток військово-морських відомств.

Але тепер, на тлі широко обговорюваного переходу до протистояння великих держав, ВМС нарешті отримують нову місію. У грудні 2022 року Конгрес ухвалив, а президент Джозеф Байден підписав закон Джеймса Інгофа про повноваження в галузі національної оборони. Розділ 913 цього закону радикально змінює обов'язки ВМС США. Тепер ВМС відповідають не тільки за ведення воєн на морі та з моря, а й за "просування інтересів національної безпеки і процвітання США в мирний час". Це створює можливість для того, що міністр ВМС Карлос дель Торо назвав "новим морським державним устроєм". Але успіх можливий тільки в тому разі, якщо ВМС візьмуть участь у відкритому і глибокому обговоренні операцій, доктрин, архітектури флоту і стратегій, необхідних для виконання своїх обов'язків в умовах як війни, так і миру.

Численні завдання ВМС міжвоєнного періоду

Незважаючи на значущість останніх змін і різке розширення глобальних обов'язків ВМС, закон практично не обговорювали ні в офіційних джерелах ВМС, ні в ширших колах фахівців із національної безпеки. Можливо, однією з причин є те, що громадськість досі намагається осмислити те, що сталося. У зв'язку з цим видається доцільним звернутися до історії офіційної місії ВМС США, особливо в період між Першою і Другою світовими війнами, коли ВМС США виконували функції мирного часу.

1956 року Конгрес ухвалив, а президент Дуайт Ейзенхауер підписав закон, що описує місії американських військових служб у розділі 10 Зводу законів США. До цього завдання, які мали вирішувати збройні сили, здебільшого залишалися на розсуд виконавчої влади. У міжвоєнні роки стало звичайною справою, коли міністр ВМС сам визначав завдання ВМС і морської піхоти та роз'яснював їх у своїй щорічній доповіді, яку через президента подавали в Конгрес.

1920 року, коли після Першої світової війни розробляли плани демобілізації, міністр ВМС Джозефус Деніелс писав, що "американський флот від самого початку свого існування був силою миру і праведності". Розглядаючи наслідки війни, Деніелс бачив ВМС як ключового дипломатичного та економічного гравця "в перших рядах поборників справедливості та відновлення".

З огляду на це бачення, ВМС США передислокувалися і продовжували діяти по всьому світу. У східній частині Середземного і Чорного морів американські військово-морські сили спільно з Продовольчою адміністрацією США і неурядовими організаціями, як-от Червоний Хрест, доставляли продовольчу допомогу в постраждалі від голоду райони Європи. Координуючи роботу складів, портових споруд і гарантуючи безпеку як урядової, так і неурядової допомоги, ці самі сили допомагали евакуювати цивільне населення, коли радянські війська вторглися на південь України під час російської революції. Вони також проводили гуманітарні операції із захисту цивільного населення під час становлення Турецької республіки. У Тихоокеанському регіоні ВМС США здійснювали морське патрулювання та захищали американських громадян і ділові інтереси в цьому регіоні. Коли громадянська війна охопила Китай і воєначальники стали погрожувати безпеці американців та китайських громадян, ВМС США почали охороняти річкові перевезення по Янцзи.

Незалежно від того, яка політична партія перебувала при владі в Білому домі, подібні операції в мирний час стали нормою протягом двох десятиліть між світовими війнами. Коли колишній конгресмен-республіканець Едвін Денбі був призначений президентом Ворреном Гардінгом на посаду міністра ВМС, він писав: "Функції ВМС у мирний час не обмежуються тільки діяльністю, пов'язаною з їхньою основною місією — підготовленням та готовністю до дій із захисту нації". У 1922 році Денбі став розробляти чітку військово-морську політику і комплекс завдань для флоту. Наприкінці року він доповів президенту і Конгресу, що Міністерство ВМС офіційно ухвалило "фундаментальну" військово-морську політику і що "військово-морські сили Сполучених Штатів повинні утримуватися в достатній кількості для підтримання їхньої політики і торгівлі, а також для охорони їхніх континентальних і заморських володінь". Це положення залишалося основним в американській військово-морській політиці аж до правління Калвіна Куліджа.

"Функції ВМС у мирний час не обмежуються лише діяльністю, пов'язаною з їхньою основною місією — підготовленням та готовністю до дій із захисту нації", — міністр ВМС Воррен Гардінг

Денбі був змушений піти у відставку під час скандалу навколо Teapot Dome, але коли перебування його наступника Кертіса Вілбура на посаді секретаря добігало кінця, той представив офіційний список завдань флоту. Список Вілбура починався з "підтримання бойової ефективності", або готовності флоту до війни. Однак потім пішли "захист американських інтересів у неспокійних районах, культивування дружніх відносин з іноземними народами" і, нарешті, "тісна співпраця між Державним департаментом і ВМС" для виконання завдань мирного часу. У цих завданнях був присутній міжвідомчий елемент, і вони були об'єднані для забезпечення стримування. Список Адамса був практично таким самим, тільки у формулюванні перших завдань було додано евфемізм "у разі надзвичайної ситуації", що зміцнило віру в баланс між готовністю до війни та обов'язками мирного часу за різних президентських адміністрацій.

До кінця правління Гувера і в період правління Франкліна Д. Рузвельта в завданнях ВМС, як і раніше, підкреслювалися обов'язки мирного часу, які іноді різнилися за формулюваннями, але рідко за змістом. У 1930 році до цього списку додалося надання допомоги країнам, які її потребують, — провісник того, що наприкінці XX–на початку XXI ст. військово-морські політики та стратеги назвали гуманітарною допомогою і допомогою при стихійних лихах. 1933 року, очоливши міністерство, Клод Суонсон доручив ВМС "всебічно співпрацювати з іншими міністерствами федерального уряду і штатами", визнавши тим самим, що американська морська міць — це загальнодержавне завдання. Суонсон повернувся до ідеї, висунутої ще на початку правління Гардінга: створення офіційної "Військово-морської політики" США. Водночас він узяв формулювання безпосередньо із заяви міністра Денбі десятиліттям раніше, підкресливши роль підтримання "національної політики і торгівлі" країни.

Франклін Д. Рузвельт

У підсумку політика адміністрації Рузвельта стала більш конкретною і містила в собі перелік із 14 завдань. Перші чотири місії були спрямовані на створення флоту з "максимальною бойовою міццю" і Корпусу морської піхоти, готового "забезпечити експедиційні сили в негайній готовності", причому "військова ефективність є метою всього розвитку і навчання". Однак за цими завданнями послідували ще 10 додаткових місій, присвячених обов'язкам Міністерства ВМС у мирний час. До них належали: захист життя і майна американців за кордоном, розвиток торгівлі, розгортання сил для "культивування дружніх міжнародних відносин" і розширення завдання "заохочення цивільних галузей промисловості та діяльності, корисної під час війни". Протягом усіх років від початку президентства Рузвельта і до початку війни в Європі 1939 року щорічні послання Суонсона президенту і Конгресу продовжували висвітлювати ці 14 завдань, рівномірно розподіляючи їх між обов'язками воєнного і мирного часу та наголошуючи обраним представникам Америки, що військово-морські сили виконують безліч важливих завдань.

Звичайно, формулювання завдань, розроблені військовими штабами, не завжди збігаються з їхнім виконанням або операціями їхніх сил. Але мої дослідження підтверджують, що в період між світовими війнами морське стратегічне планування посідало центральне місце в діяльності ВМС і в тому, що очікувала від них нація. Читання щорічних звітів міністра з 1920 до 1939 року поряд з оперативними звітами начальника військово-морських операцій і коменданта корпусу морської піхоти за ці роки показує, що ВМФ і корпус морської піхоти були надзвичайно зайняті проведенням операцій по всьому світу. Вони захищали американських громадян і американську торгівлю від Тихого океану до Середземного моря і вод Латинської Америки. Вони співпрацювали з американськими діловими колами за кордоном, вели військово-морську дипломатію, взаємодіяли з Державним департаментом і неурядовими організаціями. Вони допомагали придушувати заколоти, організовували вибори, проводили операції з надання гуманітарної допомоги після стихійних лих по всьому світу — але іноді робили досить некрасиві речі.

Готовність до війни та місія миру

Традиційна історія ВМС і морської піхоти США в міжвоєнні роки — це історія розроблення бойових доктрин і технологій, які мали допомогти перемогти держави осі в прийдешній війні. Цей наратив дуже цінний, і талановиті історики зосередили на ньому свою увагу й дали нам важливі відомості. Він залишається популярним у професійній військово-морській літературі і в XXI столітті.

Звернувшись до щорічних повідомлень і оперативних звітів Міністерства ВМС за міжвоєнні роки, ми побачимо, що виклад доктрини і технологій є точним, але неповним. Століття тому ВМС і морська піхота були безпосередньо залучені в морське судноплавство і виконували завдання мирного часу. Сьогодні, коли морські служби працюють над реалізацією змін у місіях, запропонованих Конгресом і президентом, повернення в роки "ревучих 20-х" і 30-х років пропонує відправну точку для обговорення.

За часів міністра Суонсона перед ВМС США поставили завдання стати світовим лідером у галузі військово-морських технологій, кораблів та озброєнь

За часів міністра Суонсона перед ВМС США поставили завдання стати світовим лідером у галузі військово-морських технологій, кораблів та озброєнь. Частиною цього завдання ВМС вважали також співпрацю з промисловістю і перевірку всіх військово-морських об'єктів і матеріальної частини, прагнучи до жорстоко чесної оцінки стану флоту й необхідної йому підтримки. Водночас ВМФ активно ставив перед собою завдання "заохочення" цивільної промисловості та діяльності, а також розроблення планів мобілізації промисловості. Також активно вдосконалювалася "система прогресивної освіти" для офіцерського корпусу і матросів. Ці елементи були важливі в 1930-ті роки, але вони залишаються найважливішими для суперечок та дискусій про готовність і сьогодні. Роздуми на цю тему можуть призвести до розгляду успішності програм "Get Real, Get Better" і "Education for Seapower", а також прийняття на озброєння іноземних зразків військово-морської техніки та зброї.

Діяльність ВМС і Корпусу морської піхоти у світі також мала принципове значення для розуміння завдань, що стояли перед ними в міжвоєнний період. Захист життя і майна американців за кордоном, як і зараз, видається очевидною відправною точкою. Крім того, ВМС прагнули підтримувати американські інтереси в глобальній конкуренції, починаючи зі свободи судноплавства і закінчуючи іншими зусиллями з підтримання американської торгівлі. Відвідування іноземних портів, навколосвітні плавання, розвиток міжнародних відносин — усе це було частиною військово-морської дипломатії та активної глобальної присутності. Ба більше, для ефективного виконання цих завдань Міністерство військово-морського флоту закликало до повної співпраці "з іншими департаментами уряду", що робило морську державу загальнодержавним питанням задовго до появи цього терміна.

Вступаючи в епоху суперництва великих держав, Вашингтон може винести цінні уроки з успішного досвіду ВМС у міжвоєнний період, коли вони проводили операції в мирний час і водночас готувалися до війни. Це означає, що необхідно думати, говорити, активно розробляти нові доктрини і розуміти, як планувати складні потреби місій ВМС і Корпусу морської піхоти в мирний час.

Про авторів

Бі Джей Армстронг — капітан і доктор наук, професор лідерства та етики, доцент військової справи та військово-морської історії на історичному факультеті Військово-морської академії США. Його нові книжки "Naval Presence and the Interwar U.S. Navy and Marine Corps: Forward Deployment, Crisis Response, and the Tyranny of History" і "21st-Century Mahan, Revised and Expanded: Sound Military Conclusions for the Modern Era" були опубліковані влітку цього року. Думки, висловлені в статті, представлені в його особистій та академічній якості і не відображають позицію або політику Військово-морської академії США, Міністерства оборони або будь-якого іншого відомства.