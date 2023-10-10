ЦАХАЛ вивозить з Європи сотні військових для участі у війні проти ХАМАСу, – ЗМІ (фото)

Важкі транспортні літаки С-130J та С-130 вилетіли в різні європейські держави. Міністерство закордонних справ Ізраїлю організувало процес.

Сотні ізраїльських військових, які перебували за кордоном по всій Європі, були повернуті на батьківщину. Про це повідомляє The Times of Israel.

Важкі транспортні літаки С-130J та С-130 вилетіли в різні європейські держави. Вони транспортували резервістів на територію Ізраїлю. Операція була проведена в координації з Міністерством закордонних справ.

Видання також опублікувало фото авіасудна, на борт якого підіймаються ізраїльські солдати. Повідомляється, що світлини зроблені пізно ввечері 9 жовтня. У якій саме європейській країні це відбувається, не вказано.

Фото: The Times of Israel

Війна в Ізраїлі — хронологія подія

7 жовтня із Сектору Гази бойовики атакували ізраїльські міста поблизу кордону. Вони прорвалися на територію, погасивши мінімальний опір. Згодом Ізраїль оголосив воєнний стан та розпочала операцію "Залізні мечі".

Влада держави закликала мирних мешканців залишити територію Сектора Гази. ЦАХАЛ вирішив діяти на повну потужність і знесе всі об'єкти терористичного угруповання ХАМАС. Ізраїль 8 жовтня офіційно оголосив війну та увів у дію "пункт 40 Алеф".

9 жовтня Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази. Ізраїль вже мобілізував 300 тисяч резервістів для протидії терористам із Сектора Гази. Війна Силами оборони з незаконними угрупованнями "запланована як остання".

Нагадаємо, 10 жовтня Human Rights Watch різко засудила облогу Ізраїлем Сектора Гази. Правозахисники заявили, що невибіркові атаки та взяття цивільних у заручники можна класифікувати як воєнні злочини, які порушують міжнародне гуманітарне право.