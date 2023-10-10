"Це воєнний злочин": Human Rights Watch різко засудила облогу Ізраїлем Сектора Гази

Правозахисники заявили, що невибіркові атаки та взяття цивільних у заручники можна класифікувати як воєнні злочини, які порушують міжнародне гуманітарне право.

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Представники Human Rights Watch розкритикували заклик міністра оборони Ізраїлю до "повної облоги" Сектора Гази, назвавши це "воєнним злочином". На сайті організації опублікована відповідна заява.

Такі дії, як йдеться у повідомленні, спричинили жертви серед цивільного населення, оскільки сторони нехтують юридичними зобов’язаннями. У Human Rights Watch закликали поважати міжнародне право, покінчити з безкарністю, щоб запобігти подальшим зловживанням.

В організації заявили, що влада країни десятиліттями "систематично репресувала палестинців", а з 2007 року різко обмежили права населення Гази, організувавши облогу. Також правозахисникам не сподобалося рішення відмовитися забезпечувати електроенергією 2,2 мільйона жителів Гази.

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В Human Rights Watch також засудили навмисні напади палестинського збройного угруповання на цивільних осіб. Невибіркові атаки та взяття цивільних у заручники становлять воєнні злочини та порушують міжнародне гуманітарне право.

Відключення ізраїльською владою стабільної подачі електроенергії на територію Гази та інші "каральні заходи проти цивільного населення" Ізраїлем, як вказано у повідомленні, означали б "незаконне колективне покарання, яке є воєнним злочином". Закони війни застосовуються до всіх сторін конфлікту, незалежно від законності їх початку війни чи дисбалансу сил між сторонами. Представники організації звинуватили Ізраїль у систематичному та тривалому переслідуванні палестинців.

Нагадаємо, 9 жовтня Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази. Ізраїль вже мобілізував 300 тисяч резервістів для протидії терористам.