"Это военное преступление": Human Rights Watch резко осудила осаду Израилем Сектора Газы

Правозащитники заявили, что неизбирательные атаки и взятие гражданских в заложники можно классифицировать как военные преступления, которые нарушают международное гуманитарное право.

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Представители Human Rights Watch раскритиковали призыв министра обороны Израиля к "полной осаде" Сектора Газы, назвав это "военным преступлением". На сайте организации опубликовано соответствующее заявление.

Такие действия, как говорится в сообщении, повлекли жертвы среди гражданского населения, поскольку стороны пренебрегают юридическими обязательствами. В Human Rights Watch призвали уважать международное право, покончить с безнаказанностью, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления.

В организации заявили, что власти страны десятилетиями "систематически репрессировали палестинцев", а с 2007 года резко ограничили права населения Газы, организовав осаду. Также правозащитникам не понравилось решение отказаться обеспечивать электроэнергией 2,2 миллиона жителей Газы.

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В Human Rights Watch также осудили преднамеренные нападения палестинской вооруженной группировки на гражданских лиц. Неизбирательные атаки и взятие гражданских в заложники составляют военные преступления и нарушают международное гуманитарное право.

Отключение израильскими властями стабильной подачи электроэнергии на территорию Газы и другие "карательные меры против гражданского населения" Израилем, как указано в сообщении, означали бы "незаконное коллективное наказание, которое является военным преступлением". Законы войны применяются ко всем сторонам конфликта, независимо от законности их начала войны или дисбаланса сил между сторонами. Представители организации обвинили Израиль в систематическом и длительном преследовании палестинцев.

Напомним, 9 октября Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с сектором Газа. Израиль уже мобилизовал 300 тысяч резервистов для противодействия террористам.