Хамасівці впритул розстрілювали відвідувачів фестивалю Supernova (відео)

Жахи, які довелося пережити відвідувачам фестивалю під час нападу ХАМАС, зафіксували відеореєстратори автомобілів, що стояли на місці події.

Записи, зроблені відеореєстраторами, показали, що озброєні терористи ХАМАС впритул розстрілювали відвідувачів фестивалю Supernova. Водночас їхні жертви намагалися врятуватися втечею або сховатися. На одному з відео чоловіка силоміць витягують з його укриття. Про це повідомляє The Daily Mail.

Ще один чоловік прикинувся мертвим, але потім загинув, коли вирішив озирнутися. Нападники відібрали всі його цінні речі після вбивства.

Жахи, які довелося пережити відвідувачам фестивалю під час нападу ХАМАС, зафіксували відеореєстратори автомобілів, що стояли на місці події.

Озброєний бойовик

Загалом, на світанку минулої суботи загинули щонайменше 260 осіб. Фестиваль організували за три кілометри від кордону із Сектором Газа.

Розстріл на фестивалі Supernova Розстріл на фестивалі Supernova Розстріл на фестивалі Supernova

Вважають, що багатьох викрали під час атаки, прикметно, що бойовики, які увірвалися, стріляли людям по ногах, щоб не дозволити втекти.

На одному з відео бойовик, озброєний штурмовою зброєю, мабуть, вимагає від переляканої жертви вийти з укриття і стріляє в землю.

Через кілька секунд він хапає закривавленого молодого чоловіка за комір і тягне.

На іншому відео один із відвідувачів фестивалю, який, імовірно, прикинувся мертвим, вирішив оцінити обстановку і висунув голову з-за автомобіля. За лічені секунди бойовик у футболці та спортивних штанях підбіг до своєї жертви і вистрілив у голову. Спільники потім обшукали кишені загиблого.

Відео доступне на YouTube

"Ми чули сирени і ракети, десятки ракет, — розповів 27-річний Міллет Бен Хаїм в інтерв'ю журналістам. — Ми почали тікати. Не знали, куди, ніхто не знав, що робити. Я взяв ключі від автомобіля свого друга, який був надто п'яний, впихнули якомога більше людей всередину і швидко поїхали. Людей, які там залишилися, ймовірно вбили або викрали".

Відео доступне на YouTube

За його словами, потім уже неможливо було проїхати, довелося бігти через поля. Здавалося, що в натовп, який біг, стріляли звідусіль.

"Ми бігли близько двох годин, намагаючись сховатися. Повзти в заростях. Наприкінці я зрозумів, що бігти більше немає сил", — розповів він.

Багатьох людей терористи викрали, зокрема й 25-річну Ноа Аргамані, студентку, яка на опублікованому відео просить не вбивати її.

Також повідомлялося, що ЦАХАЛ встановлює бар'єр із танків на кордоні із Сектором Гази.