"Не супершпигун": прикордонник, який утік до Росії, не володів секретною інформацією, — ДПСУ

Як повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко, дезертир Руслан Сировий не міг вплинути на безпеку даних або отримати доступ до інформації з обмеженим доступом, як про це заявляють російські пропагандисти.

Старший лейтенант Держприкордонслужби Руслан Сировий, який втік до Росії, не мав у своєму розпорядженні секретної інформації, і він не мав доступу до неї. Про це повідомив речник ДПСУ полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Коментуючи інформацію російських пропагандистів, що Сировий нібито мав доступ до секретної інформації, Демченко зазначив, що військовослужбовець не мав доступу до секретних документів або інформації з обмеженим доступом.

"А також не виконував завдання з адміністрування інформаційних систем або цифрової інфраструктури чи вузлів зв'язку, що могло б вплинути на безпеку даних", — додав Демченко.

Наразі Сировому оголошено про підозру в дезертирстві в умовах воєнного стану, і проводиться досудове розслідування про державну зраду.

Як прикордонник Руслан Сировий утік до Росії

Як розповів журналістам Демченко, в одному з підрозділів Мукачівського прикордонного загону 34-річний Руслан Сировий не з'явився на службу. Після того, як його не застали на місці служби, розпочався пошук, до якого були залучені різні правоохоронні органи, включно зі Службою безпеки України (СБУ) та Державним бюро розслідувань (ДБР). Також було розпочато службове розслідування.

Сировий приїхав до Росії 9 жовтня, перетинаючи кордон з Угорщиною з групою ухилянтів. Наразі триває робота зі з'ясування всіх обставин, пов'язаних із його зникненням і службою.

Що відомо про прикордонника Сирового

Сировий обіймав посаду, пов'язану з моніторингом державного кордону, з липня 2023 року. Він служив у підрозділі, що виконував завдання в Луганській області, де був свідком вторгнення Росії. Він також брав участь у бойових діях із 2014 року.

Демченко наголосив, що Сировий був неконфліктним військовослужбовцем, і не було жодних фактів, які б вказували на його неправомірну поведінку.

Прикордонник-утікач брав участь у боях проти окупантів

Слід зазначити, що за словами Демченка, інформація про витік секретної інформації через Сирового використовувалася Росією в дезінформаційній кампанії з метою дискредитації Сил оборони України. Крім того, Сировий брав участь у бойових діях проти російських окупантів.

"До того ж, видаючи цього військовослужбовця за свого "супершпигуна", який не мав необхідного доступу до секретів, російські пропагандисти забули вказати, що й у 2014, і у 2022 роках, беручи участь у бойових діях, він разом з іншими прикордонниками вів вогонь по окупантах, і на своєму рахунку має не одного знищеного загарбника", — наголосив Демченко.

Нагадаємо, 9 жовтня стало відомо, що прикордонник у складі Сил оборони перебував на позиціях під Лисичанськом у Донецькій області, але після поранення опинився в прикордонному загоні в Закарпатській області, звідти втік через Угорщину в Росію. Повідомлялося, що прикордонник нібито здавав позиції Сил оборони росіянам.

Також нагадаємо, на початку вересня в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про успішне проведення спецоперації "Синиця", унаслідок якої на бік України перейшов пілот російського військового вертольота Мі-8.