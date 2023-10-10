Мобілізація в Україні: де і за яких умов можуть вручити "бойову" повістку

За словами юриста Марини Бекало, повістку військовозобов'язаному можуть вручити виключно представники військкомату.

В Україні діє загальна мобілізація, і оголошено воєнний стан, що означає, що військовозобов'язаним громадянам можуть бути вручені "бойові повістки". Про це повідомила адвокат Марина Бекало в коментарі виданню Іnformator.

За її словами, "бойову" повістку можуть надати тільки за умови визнання придатним до військової служби.

За словами юриста, повістку військовозобов'язаному можуть вручити виключно представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Але тільки після проходження ним військово-лікарської комісії та за умови, якщо його визнано придатним до служби.

Загалом існує чотири види повісток:

для уточнення даних;

на проходження військово-лікарської комісії;

для призову на строкову військову службу;

мобілізаційний припис.

Нагадаємо, 31 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив військовозобов'язаним, які купили фальшиві довідки ВЛК про непридатність до проходження служби та виїхали з країни, екстрадицією.

Пізніше у Верховній Раді визнали, що масової екстрадиції ухильників до України не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі відкриття кримінальних проваджень.