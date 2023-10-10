У Новій Каховці підпалили пам'ятник Леніну, який встановили окупанти, — соцмережі (фото)

На центральній площі Нової Каховки з'явився малюнок Тризубу. Російська окупаційна влада ніяк не прокоментувала інцидент.

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області невідомі підпалили пам'ятник Леніну, який встановили у квітні минулого року. Про це повідомив голова громадського формування "Бузький Гард", командир взводу 126 бригади Тероборони ЗСУ Ілля Зелінський у Telegram-каналі 9 жовтня.

На центральній площі Нової Каховки перед пам'ятником Леніну намалювати Тризуб.

"Щось цікаве в Новій Каховці останні дні. Спочатку сальдович (голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, — ред.) повідомляє про підрив єдинороса (секретаря відділення "Єдиної Росії" у Новій Каховці Володимира Маловаса, — ред.), потім в бот кинули спробу підриву Леніна (пам'ятника Леніну, — ред.) та Тризуб на центральній площі", — написав Ілля Зелінський.

На момент виходу публікації російська окупаційна влада ніяк не прокоментувала інцидент.

Пам'ятник Леніну в Новій Каховці

Пам'ятник Леніну в Новій Каховці: що відомо

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров 30 квітня 2022 року розповів, що в тимчасово окупованій Новій Каховці встановили пам'ятник Леніну.

"Поки Україна перша у світі запускає електронні паспорти, орки відновлюють пам'ятник Леніну в тимчасово окупованій Новій Каховці. Тримайтеся, дорогі, коли ці дикуни заберуться з території нашої країни — буде ленінопад 2.0", — сказав Михайло Федоров.

Пам'ятник Леніну в Новій Каховці в 2022 році

Нагадаємо, 7 жовтня голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо повідомив, що в лікарні від поранень помер секретар місцевого відділення "Єдиної Росії" у Новій Каховці Володимир Малов. Напередодні його доставили до лікарні у тяжкому стані після того, як його автомобіль підірвали.

Представники руху АТЕШ заявили про підрив передвиборчого штабу "Єдиної Росії" в Новій Каховці 29 серпня. Зазначили, що агент підпілля підірвав установу, в результаті чого було ліквідовано трьох військовослужбовців РФ.