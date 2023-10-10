Прогризаємо оборону окупантів: боєць ЗСУ розповів про ситуацію під Бахмутом (карта)

За словами заступника командира батальйону 5-ї ОШБр Олексія Тарасенка, Сили оборони продовжують шукати слабкі місця в позиціях противника, щоб атакувати. ЗС РФ тим часом готуються до нових штурмів і накопичують сили.

Українські військові продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку в Донецькій області та прогризають оборону противника. Про це заявив заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко в коментарі "Еспресо" 10 жовтня.

За його словами, під Бахмутом значно поменшало стрілецьких боїв, проте протистояння триває і Збройні сил України не зупиняють контрнаступ.

"На західних, південних і південно-західних околицях Бахмута ЗСУ намагаються прогризати оборону противника і просуватися вперед, знаходячи слабкі місця в обороні ворога. Спостерігаємо стандартну ситуацію з інтенсивними артилерійськими обстрілами з боку ворога. Сили оборони ведуть повітряну розвідку, виявляючи пересування противника та завдаючи вогневого ураження загарбникам", — заявив Олексій Тарасенко.

Окремо було зазначено, що здебільшого зараз у районі Бахмута відбуваються артилерійські бої. Українська сторона спостерігає накопичення сил противника не тільки в самому місті, а й у найближчих селах.

"Ймовірно, ворог буде контратакувати. Або він намагається створити резерв, щоб реагувати на просування ЗСУ на Бахмутському напрямку", — продовжив Олексій Тарасенко.

Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося, що ЗСУ просунулися в районах Кліщіївки, Андріївки та Вербового. За повідомленнями аналітиків з ISW, ЗС РФ проводили наступальні операції на лінії Сватове-Кремінна, проте не досягли успіхів. Українським захисникам також вдалося відбити російські атаки поблизу Макіївки.