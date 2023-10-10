"Тіла лежали під вікнами": сім'я в Ізраїлі розповіла, як пережила атаку ХАМАС

За словами очевидців, на сусідній з їхнім кварталом вулиці 20 людей стояли в очікуванні мінібуса для поїздки на Мертве море. Усі вони були розстріляні.

Подружжя з міста Офакім на півдні Ізраїлю, яке атакували бойовики ХАМАС, змогли врятуватися під час нападу. Вони розповіли про те, що відбувалося в місті у ті страшні години. Про це написала в соцмережі жителька Ізраїлю Маша Хініч, яка дала тимчасовий притулок цим людям.

За її словами, місцеві жителі не чули двигунів машин і тому впевнені, що саме на їхнє подвір'я терористи висадилися, скориставшись дельтапланами. Це було близько 6:30 ранку. В цей час лунала сирена.

"Одразу після цього почали вбивати – автоматними чергами тих, хто біг у бомбосховище. Тіла лежали під вікнами. Частина сусідів розстріляна — парами, старші. Ті, що молодші – зникли", — переказує розповідь місцевих жителів Маша.

За їхніми словами, після перших звуків пострілів вони вибігли на сходовий майданчик, але потім почули, що стріляють вже поруч, тож сховалися до квартири і зачинили двері. Терористи намагалися потрапити до квартири, але не змогли, бо двері були міцні, металеві.

"Пара просиділа в квартирі 5 годин, не рухаючись. Поліція та військові почали з'являтися десь за 5-6 годин після атаки. Увесь цей час подружжя переписувалося через телефон з дітьми, які живуть в центрі країни.

"Вони бачили, що у терористів були планшети з докладним планом їхнього кварталу — вони просто ходили з двору у двір і "зачищали" територію. Автомати у терористів – російського виробництва (я повторюю слова немолодого чоловіка, який знає, що він каже). Вранці в суботу — на сусідній з їхнім кварталом вулиці — 20 людей стояли в очікуванні мінібуса для поїздки на Мертве море. Усі були розстріляні", — розповідає Маша.

Нагадаємо, що протягом 3 діб нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинуло близько тисячі осіб, майже три тисячі поранено, від 50 до 150 людей стали заручниками. Армія оборони Ізраїлю ліквідувала півтори тисячі нападників, яких виявила на території країни, при цьому відновивши контроль на кордоні з Сектором Гази.

Раніше повідомлялося, що станом на 10 жовтня Армія оборони Ізраїлю запевнила, що взяла під контроль периметр в Секторі Гази і планує завдавати ударів по базах терористів.