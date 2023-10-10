Хаос у верхах польської армії: слідом за генералами може піти у відставку і міністр Блащак

На думку лідерів польських партій, після звільнення високопоставлених генералів Війська Польського в керівництві армії панує хаос і плутанина. Тому якщо у Блащака залишилася "хоч крапля честі", вважають політики, він має залишити посаду глави Міноборони.

Відставка начальника Генштабу Війська Польського генерала Раймунда Анджейчака та оперативного командувача генерала Томаша Піотровського — це вотум недовіри польській армії, після якого має піти у відставку і сам міністр оборони країни Маріуш Блащак. Таку думку висловив голова партії "Польща 2050" Шимон Холовня, повідомили 10 жовтня журналісти Defence24.

Зазначається, що таку думку поділяє і голова союзу польських лівих Кшиштоф Гавковський, що свідчить про "лихоманку", яка наближається у військових верхах Польщі.

"Це безпрецедентна ситуація. У нас на порозі війна, світ у вогні, а уряд призвів до того, що у верхах польської армії, яка сьогодні має бути непохитною єдністю, панує хаос, відставки, плутанина, конфлікти", — заявив Холовня додавши, що ситуація загрожує безпеці Польщі.

За його словами, після того, як польські генерали пішли у відставку, Блащак також повинен негайно піти, якщо "у нього є хоч крапля честі". Польський політик вважає, що Блащак занадто політизував армію і почав ставитися до польських солдатів як до декорації на тлі політичних інтриг, що негайно потягло за собою звільнення високопосадовців. Тож не дивно, що польські солдати почали вважати себе приниженими, і "їм здається, що хтось ганьбить їхню форму".

Холовня відзначив ситуацію в Україні та на Близькому Сході й додав, що в таких умовах армією командуватимуть військові, а не цивільні.

"Ми маємо справу з безпрецедентною ситуацією. Під час війни в Україні та початку конфлікту на Близькому Сході керівники польської армії йдуть у відставку. Міністр Блащак отримав червону картку від своїх солдатів, і водночас ці солдати висловили вотум недовіри уряду. Те, що це сталося перед виборами, має свої наслідки", — сказав зі свого боку лідер "Лівиці" Гавковський.

Тепер багато що залежить від президента Анджея Дуди, і польські політики сподіваються, що він збере Раду національної безпеки, яка відповість, чому в цій обстановці польські генерали пішли зі своїх постів.

Раніше повідомлялося, що глава Міноборони Маріуш Блащак оприлюднив дані секретних документів, де йшлося про напад РФ на Польщу. У документі "Оборонна стратегія 2011" нібито йшлося про те, що російський наступ планувалося зупинити в районі річки Вісла і Вепр.