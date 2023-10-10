Кілька польських генералів пішли у відставку через конфлікт з міністром оборони Блащаком

У Польщі заявили про кризу у відносинах між армією та урядом, а опозиція вимагає відставки очільника Міноборони.

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У Польщі начальник Генштабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак і оперативний командувач генерал Томаш Піотровський подали у відставку. Все нібито через конфлікт з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що Блащак, коли з’явилася інформація про російську ракету, яка впала під Бидгощем, публічно звинуватив оперативного командира у недбалості. Також Міноборони, упускаючи Оперативне командування, вирішило відправити до кордону із Білоруссю 10 тисяч військових, коли був ризик прориву "вагнерівців", поклавши це завдання на Головне командування Збройних Сил. Крім того, Головне командування відповідало за евакуацію поляків з Ізраїлю, хоча формально цим мало займатися Оперативне командування.

Йдеться також і про те, що генералам не сподобалося використання армії у виборчій кампанії. Міністр оборони публічно нападав на політичних опонентів на військових заходах у присутності солдатів.

генерал Раймунд Анджейчак і генерал-лейтенант Томаш Пйотровський/ Paweł Supernak / PAP

Генерал Вальдемар Скшипчак прокоментував відставку генералів. На його думку, останньою краплею стало те, що командири більше не могли терпіти політичної експлуатації армії. Це включає призначення командирів в обхід їхнього начальства та закупівлю обладнання без консультації з військовими.

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Інша проблема – опір реалізації політичного плану створення 300-тисячної армії.

"В армію беруть кухарів, бухгалтерів – їм дають гвинтівки, мундири і вони стоять у формі на зборах. Це солдати, а пізніше міністр Блащак каже, що має 180 000 людей під зброєю. Начальник Генштабу це не підпише ", — сказав Скшипчак.

За словами Скшипчака, рішення генералів не впливає на безпеку Польщі, оскільки вони мають компетентних заступників.

Опозиція вимагає відставки Блащака

Колишній міністр оборони Томаш Семоняк заявив, що відставка генералів була "цілковитим збентеженням для міністра Блащака, який давно переступив межу партизанського використання Війська Польського".

"Зйомки з російською ракетою, партійні "пікніки" та політичні випади проти опозиції на тлі солдатів. 7 років, витрачених на модернізацію армії. Це катастрофа PiS в оборонному секторі в період великих загроз для Польщі", – сказав він.

Польска опозиція відреагувала на відставку генералів і заявила, що "міністр Блащак має піти у відставку сьогодні".

"Це найкращі польські солдати, яких шанують у Польщі, шанують у НАТО. Ніхто, крім Блащака, не ставив під сумнів їхню компетентність. І якщо два представники дуже невеликої групи генералів, відповідальних за нашу безпеку, за польську армію, подають у відставку, це багато говорить про ситуацію між урядом і армією. Якщо вони зважилися на такий крок, це означає, що вони вичерпали всі інші засоби та можливості дій. Блащак відповідальний за дестабілізацію польської армії в ситуації, коли в нашому найближчому та далекому оточенні є серйозні збройні конфлікти", – пояснив Мацей Ласек, депутат від Громадянської коаліції.

Нагадаємо, що 18 вересня міністр оборони Маріуш Блащак показав розсекречені дані, що свідчать про масштабну здачу території у випадку вторгнення РФ.

Раніше повідомлялося, що 5 вересня ЗМІ писали, що Польща почне локальне виробництво корейських танків K2 вже у 2026 році.