Несколько польских генералов ушли в отставку из-за конфликта с министром обороны Блащаком

В Польше заявили о кризисе в отношениях между армией и правительством, а оппозиция требует отставки главы Минобороны.

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В Польше начальник Генштаба Войска Польского генерал Раймунд Анджейчак и оперативный командующий генерал Томаш Пиотровский подали в отставку. Все якобы из-за конфликта с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что Блащак, когда появилась информация о российской ракете, которая упала под Быдгощем, публично обвинил оперативного командира в халатности. Также Минобороны, упуская Оперативное командование, решило отправить к границе с Беларусью 10 тысяч военных, когда был риск прорыва "вагнеровцев", возложив эту задачу на Главное командование Вооруженных Сил. Кроме того, Главное командование отвечало за эвакуацию поляков из Израиля, хотя формально этим должно было заниматься Оперативное командование.

Речь идет также и о том, что генералам не понравилось использование армии в избирательной кампании. Министр обороны публично нападал на политических оппонентов на военных мероприятиях в присутствии солдат.

генерал Раймунд Анджейчак и генерал-лейтенант Томаш Пйотровский/ Paweł Supernak / PAP

Генерал Вальдемар Скшипчак прокомментировал отставку генералов. По его мнению, последней каплей стало то, что командиры больше не могли терпеть политической эксплуатации армии. Это включает назначение командиров в обход их начальства и закупку оборудования без консультации с военными.

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Другая проблема — сопротивление реализации политического плана создания 300-тысячной армии.

"В армию берут поваров, бухгалтеров — им дают винтовки, мундиры и они стоят в форме на собрании. Это солдаты, а позже министр Блащак говорит, что имеет 180 000 человек под оружием. Начальник Генштаба это не подпишет", — сказал Скшипчак.

По словам Скшипчака, решение генералов не влияет на безопасность Польши, поскольку они имеют компетентных заместителей.

Оппозиция требует отставки Блащака

Бывший министр обороны Томаш Семоняк заявил, что отставка генералов была "полнейшим смущением для министра Блащака, который давно переступил черту партизанского использования Войска Польского".

"Съемки с российской ракетой, партийные "пикники" и политические выпады против оппозиции на фоне солдат. 7 лет, потраченных на модернизацию армии. Это катастрофа PiS в оборонном секторе в период больших угроз для Польши", — сказал он.

Польская оппозиция отреагировала на отставку генералов и заявила, что "министр Блащак должен уйти в отставку сегодня".

"Это лучшие польские солдаты, которых уважают в Польше, уважают в НАТО. Никто, кроме Блащака, не ставил под сомнение их компетентность. И если два представителя очень небольшой группы генералов, ответственных за нашу безопасность, за польскую армию, подают в отставку, это много говорит о ситуации между правительством и армией. Если они решились на такой шаг, это означает, что они исчерпали все другие средства и возможности действий. Блащак ответственен за дестабилизацию польской армии в ситуации, когда в нашем ближайшем и дальнем окружении есть серьезные вооруженные конфликты", — пояснил Мацей Ласек, депутат от Гражданской коалиции.

Напомним, что 18 сентября министр обороны Мариуш Блащак показал рассекреченные данные, свидетельствующие о масштабной сдаче территории в случае вторжения РФ.

Ранее сообщалось, что 5 сентября СМИ писали, что Польша начнет локальное производство корейских танков K2 уже в 2026 году.