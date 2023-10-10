Мобілізація в Україні: чи можуть заблокувати банківські картки ухильникам

У Міністерстві оборони працюють над узгодженням єдиної позиції щодо електронного реєстру військовозобов'язаних.

В Україні з жовтня запрацював Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", у якому зібрано персональні дані з кількох баз даних державних відомств. Безперешкодне отримання ТЦК персональних даних призовників без їхнього відома спричинило чутки про розсилку повісток в електронному вигляді та блокування банківських карток громадян України, які ухиляються від мобілізації. Роз'яснення з цього питання дав адвокат Андрій Межирицький у коментарі для ТСН.

Юрист зазначив, що правила вручення повісток чітко регулюються чинним законодавством. За законом повістка має бути виписана в паперовому вигляді та вручена особисто в руки військовозобов'язаному, що підтверджується його підписом на документі.

"Для того, щоб надсилати повістки в електронному вигляді, потрібні зміни в законодавстві про мобілізацію та військову службу. У такому разі — це цілком можливо. Це може бути реалізовано за аналогією з повісткою до суду", — пояснив Андрій Межирицький.

Адвокат нагадав, що судові повістки можуть надсилатися в електронному вигляді, бо в законодавстві прописано, що електронне сповіщення про необхідність явки до суду вважається достатнім.

За словами Межирицького, в адвокатській і судовій практиці вже багато прецедентів, коли скасовують штрафи за неявку в ТЦК за повісткою.

"ТЦК не завжди мають рацію. Треба довести, що повістка була вручена так, як передбачено законом. Дуже багато рішень, коли суди скасовували штрафи за неявку за повісткою", — розповів адвокат.

Чи блокуватимуть банківські картки уклоністам

Андрій Межирицький також прокоментував чутки про те, що цифровізація військового обліку призведе до того, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які ухиляються від призову, блокуватимуть на законодавчому рівні.

"Теоретично таке можливо в тому разі, якщо електронні повістки введуть у законодавчу площину", — заявив юрист.

Це означає, що в разі неявки за електронною повісткою до ТЦК, військовозобов'язаний нестиме адміністративну відповідальність так само, як якби він отримав її з рук у руки від уповноваженого співробітника. Чинне законодавство у разі такого адміністративного порушення передбачає відповідальність у вигляді накладення штрафу.

Після рішення суду відомості передаються до виконавчої служби, яка відстежує надходження стягнень до бюджету. У разі несплати штрафу, порушник може бути обмежений у низці прав, серед яких може бути арешт майна, блокування рахунків та інші санкції, як і в разі несплати інших штрафів, податків та аліментів.

Коментар Міністерства оборони

Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко повідомила, що відомство має намір озвучити свою позицію щодо нововведень у системі військового обліку.

"Ми узгодимо позицію і, думаю, вийдемо до всіх з однією позицією", — відповіла журналістам заступник міністра.

Коментарів щодо запровадження е-повісток у відомстві не надали.

Нагадаємо, юрист пояснив, де і за яких умов можуть вручити "бойову" повістку. За законом повістку військовозобов'язаному можуть вручити тільки представники ТЦК.

Раніше в ТЦК пояснили, яка користь від ухильників на фронті. На думку представника військкомату, під час бойових дій поведінка ухильників змінюється і вони починають розуміти свою відповідальність.