Ракетний удар по селу Гроза: шестеро дітей залишилися сиротами, — адміністрація

Військова адміністрація селища виплачує компенсації родинам, які постраждали через російський удар. За загиблого виплачують 30 тисяч гривень, а за пораненого — 50 тисяч.

Через російський ракетний удар по селу Гроза Харківської області шестеро дітей залишилося сиротами, ще п'ятеро — напівсиротами. Про це повідомив начальник Шевченківської селищної військової адміністрації Купʼянського району Харківської області Сергій Старіков у коментарі "Бабелю".

"Поки у нас є контакти людей, які взяли цих дітей під опіку. Це не законна опіка, а родичі взяли доглядати", — сказав Сергій Старіков.

З його слів, після похорону відбудеться оформлення офіційної опіки. Він зазначив, що у дітей, в яких загинули батьки, залишилися дідусі та бабусі, тітки та дядьки. Він зазначив, що немає дітей, у яких не залишилося родичів.

Сергій Старіков додав, що військова адміністрація селища виплачує компенсації родинам, що постраждали внаслідок ворожого удару, а саме 30 тисяч гривень виплачують за загиблого та 50 тисяч за пораненого.

Ракетний удар по селу Гроза — що відомо

5 жовтня російські військові завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. У момент удару в кафе відбувався поминальний обід за загиблим на фронті військовослужбовцем Андрієм Козирем. Спочатку було відомо про 48 загиблих, проте кількість жертв збільшувалася.

10 жовтня начальник Слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що кількість жертв збільшилася до 53, криміналісти їх ідентифікували. Проте ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 5 жовтня український музикант Женя Галич, лідер рок-гурту O.Torvald назвав удар росіян по кафе, в якому поминали односельчанина, підлою атакою. З його слів, це нелюдські та неправильні вчинки.