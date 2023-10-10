"За півтори тисячі доларів": головний інженер ЗАЕС отримав громадянство РФ, — ЗМІ (фото)

Ігор Мурашов стверджує, що російський паспорт йому оформив батько, у якого були проросійські погляди. Однак журналіст-розслідувач Христо Грозєв вважає цю версію малоймовірною.

Колишній директор Запорізької атомної електростанції Ігор Мурашов, який зараз обіймає посаду головного інженера ЗАЕС, у 2014 році отримав російське громадянство. Про це йдеться в розслідуванні hromadske, опублікованому 10 жовтня.

Повідомляється, що у 2014 році Ігор Мурашов щонайменше тричі відвідував Крим, а 23 вересня того ж року він отримав російський паспорт в окупованому Севастополі. Відповідну заяву журналісти виявили в системі "роспаспорт".

Заява Ігоря Мурашова на отримання паспорта РФ Фото: Hromadske

У базі МВС РФ російський паспорт Ігоря Мурашова значиться "недійсним", оскільки він мав замінити його 2021 року, однак не зробив цього. Як зазначають журналісти, несвоєчасна заміна паспорта не тягне за собою втрату громадянства. У РФ за це передбачено штраф. Водночас у системі "роспаспорт" документ "дійсний".

Виписка із системи "роспаспорт" Фото: Hromadske

Розслідувачі також з'ясували, що 24 вересня 2014 року, наступного дня після отримання Ігорем Мурашовим громадянства РФ, російський паспорт також з'явився у його батька Валерія. Пізніше Валерій Мурашов оформив закордонний паспорт у Москві.

Валерій Мурашов оформив паспорт і закордонний паспорт РФ Фото: Hromadske

Що говорить Ігор Мурашов

Ігор Мурашов зустрівся з журналістами біля офісу "Енергоатому" в Києві, де він наразі працює. Він заявив, що йому не знайомі згадані документи.

При цьому Ігор Мурашов визнав, що їздив до окупованого Криму, оскільки у його батьків була там квартира. За словами Мурашова, під час поїздки до Криму у вересні 2014 року його батько вирішив оформити собі російське громадянство і хотів, щоб уся сім'я отримала паспорти РФ.

Ігор Мурашов стверджує, що батько міг оформити йому російський паспорт без його згоди та присутності "за півтори тисячі доларів".

"У нього була "та" позиція. Ми дуже сильно сварилися. У деяких поїздках він кричав, виходив із машини. Я не хочу про це згадувати. У нас із дружиною була чітка проукраїнська позиція", — заявив Мурашов.

Чи міг батько Мурашова самостійно оформити паспорт для сина

Журналіст видання Bellingcat Христо Грозєв вважає версію Ігоря Мурашова малоймовірною. Він проаналізував виписку із системи "роспаспорт" і дійшов висновку, що в Ігоря Мурашова дійсно є громадянство РФ.

"Я дізнавався, чи можна оформити паспорт без присутності людини, але за це ніхто не береться. Теоретично він міг знайти такого корупціонера, але там є біометрія, тому я не розумію, як це можна було зробити", — сказав Грозєв.

Нагадаємо, за даними ЗМІ від 9 жовтня, суддя Верховного суду Валентина Симоненко, яка в березні 2023 року подала у відставку, отримала паспорт Російської Федерації 2003 року. При цьому вона отримує довічне грошове утримання в розмірі 200 тисяч гривень.

Ми також повідомляли, що 13 липня журналісти заявили про можливу наявність російського громадянства у судді Донецького окружного адміністративного суду Людмили Арестової.