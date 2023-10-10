Окупанти в Запорізькій області хочуть залучити дітей до складання дронів, — Федоров (відео)

За словами мера Мелітополя, противник намагається перетворити захоплені території України на мілітаризовану сіру зону. Для цього ЗС РФ і колаборанти прикриваються мирними жителями.

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях України планують найближчим часом організувати виробництво дронів. Для цього вони планують використовувати найрізноманітніші тактики. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі 10 жовтня.

За його словами, росіяни під час складання бойових БПЛА збираються не тільки ховатися за спинами мирних жителів, а й хочуть залучити до цього процесу дітей.

"Вони дійсно сьогодні на базі проф-тех закладів і на базі деяких навіть шкіл почали навчати дітей 10-х і 11-х класів користуватися дронами. Також у проф-тех закладах почали нібито збирати і ремонтувати дрони. Балицький (так званий "губернатор" Запорізької області, — ред.) бачить у цьому якесь майбутнє, але найжахливіше те, що вони намагаються нашими дітьми прикриватися, коли намагаються збирати й ремонтувати військову техніку", — заявив Іван Федоров.

Окремо мер Мелітополя зазначив, що така тактика пов'язана з бажанням "влади" Запорізької області потурбуватися про один із батальйонів, який нібито було зібрано з добровольців. У реальності, йдеться про найманців з усієї Росії, які й займатимуться міні-виробництвом.

З одного боку це пропаганда росіян, з іншого колаборант Євген Балицький змушує займатися українських дітей тим, що їм не потрібно в житті. Російська "влада" на окупованих територіях прикривається маленькими громадянами, і це найжахливіше, як зазначив далі Іван Федоров.

"Надалі там планують влаштувати "технопарк" для виробництва БПЛА, звісно заховавши його в житлових районах, щоб прикритися цивільними мешканцями. Окупанти з колаборантами перетворюють ТОТ Запорізької області на мілітаризовану сіру зону", — підсумував мер Мелітополя.

Нагадаємо, 8 жовтня повідомлялося, що Росія має намір збільшити виробництво безпілотників-камікадзе типу "Шахед". Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат окремо зазначив, що РФ не зможе самостійно виробляти ударні безпілотники і для цього їй знадобиться допомога Ірану.