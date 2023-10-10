"РФ і ХАМАС — масові вбивці/беззаконники": Подоляк про війну в Ізраїлі

За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, заклики до переговорів тільки розтягнуть конфлікт у часі й дадуть змогу винним уникнути покарання.

Після того як ХАМАС влаштував масову різанину в кібуцах на території Ізраїлю, ЦАХАЛ відповів ударами по Газі та відключив подачу в сектор води й електрики. І відразу ж у світовому співтоваристві зазвучали заклики до переговорів і дотримання міжнародного права. За словами радника глави Офісу президента України Михайла Подоляка, справжня головна мета так званих "посередників" — не допустити покарання винного. Про це він написав у своєму Telegram-каналі 10 жовтня.

"Кривава різанина в ізраїльських кібуцах, убивства людей у їхніх домівках, розстріли автомобілів на дорогах, викрадення жінок та дітей — усе це та ж відома всім Буча", — написав Подоляк.

За словами радника президента, різанина ХАМАС, так само як і звірства росіян в Україні, — це не випадковий спалах насильства, а чітко сплановані дії, спрямовані на залякування, щоб "зламати дух і підкорити свободу". І таких Буч ставатиме дедалі більше, якщо світова спільнота не продемонструє єдність в ухваленні рішень.

Подоляк звернув увагу на те, що останнім часом у світі спостерігається одна й та сама реакція на локальні конфлікти.

"Масові вбивці/беззаконники (Росія на державному рівні, ХАМАС — на організаційно-терористичному) влаштовують божевільну, але системну і продуману різанину на чужій території. Різниця лише в тривалості різанини. І після першого шоку, коли країна-жертва готує ефективний контрудар, з'являється несподівана пропозиція від численних потенційних посередників: не можна допустити розширення конфлікту; потрібно негайно зупинити вогонь і буквально терміново сісти за стіл переговорів", — написав він.

На думку радника президента, головна мета, яку переслідують так звані "посередники" — не допустити покарання винного, уникнути справедливого суду над авторами різанини, не дати повністю знищити терористичні формування і розтягнути конфлікт у часі.

"А потім зі здивуванням усвідомити, що міжнародне право не працює, а стримувальні конвенції все частіше виглядають як фікції", — написав Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк висловився про збій глобальної системи безпеки і заявив, що Росія запустила ланцюгову реакцію. За словами радника глави ОП, тільки повна поразка РФ це може виправити.

Раніше експерт назвав російську зброю, яку отримав ХАМАС. За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, зброя, яку було помічено у ХАМАС, вже не виглядає зібраною в підпільних цехах.