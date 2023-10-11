"Обговорити ситуацію на місцях": держсекретар США Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль (відео)

У Держдепартаменті США повідомили, що Ентоні Блінкен має намір зустрітися з ізраїльськими високопоставленими особами та висловити солідарність з урядом і народом Ізраїлю.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен збирається відвідати Ізраїль найближчими днями. Про це сказав офіційний представник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу 10 жовтня.

Міллер заявив, що держсекретар має намір зустрітися з офіційними особами Ізраїлю і "безпосередньо обговорити з ізраїльськими партнерами ситуацію на місцях". Очікується, що Блінкен прибуде в Ізраїль у четвер.

"Держсекретар із нетерпінням чекає зустрічі з високопоставленими керівниками ізраїльського уряду і продовження обговорень, які він і президент вели з ними після перших атак у суботу", — сказав Міллер.

За словами представника Держдепартаменту, Блінкен збирається обговорити заходи щодо посилення безпеки Ізраїлю, а також висловити підтримку права ізраїльтян на захист.

"Держсекретар ще раз висловить співчуття жертвам терористичних нападів на Ізраїль і виступить із рішучим засудженням цих атак. Він також підтвердить солідарність Сполучених Штатів з урядом і народом Ізраїлю", — заявили в Держдепартаменті.

Брифінг Метью Міллера від 10 жовтня

Нагадаємо, 9 жовтня США запропонували Ізраїлю допомогу в організації спецоперацій із порятунку заручників із рук терористів ХАМАСу. При цьому Вашингтон не планує розміщувати американські війська в Ізраїлі.

Ми також повідомляли, що 10 жовтня президент США Джо Байден виступив у Білому домі з промовою щодо ситуації в Ізраїлі. Він виголосив слова співчуття кожній родині, яка постраждала від подій останніх кількох днів.