ФБР уже працює: США готові допомогти Ізраїлю з порятунком заручників із рук бойовиків, — CNN

За словами журналістів, Вашингтон не планує розміщувати американські війська в Ізраїлі. Однак військові допоможуть в організації операцій, розвідці та спостереженні.

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США запропонували Ізраїлю допомогу в організації спецоперацій із порятунку заручників із рук терористів ХАМАСу. Про це повідомив неназваний представник Пентагону, пише CNN.

Повідомляється, що Вашингтон не планує розміщувати американські війська в Ізраїлі. Однак військові допоможуть в організації операцій, розвідці та спостереженні.

За словами чиновника, цим може зайнятися Центральне командування США і Командування спеціальних операцій США. Також може бути залучено Об'єднане командування спеціальних операцій, яке є військовим підрозділом, що розробляє тактику і плани спеціальних операцій.

Зазначається, що про це вже говорили міністр оборони США Ллойд Остін і його ізраїльський колега Йоав Галлант

Крім того, неназваний співробітник ФБР заявив журналістам, що агенти працюють з ізраїльськими спецслужбами, щоб знайти та ідентифікувати зниклих безвісти американців.

"Повідомлення про загиблих, поранених або зниклих безвісти американців розглядаються з максимальною терміновістю і ретельно розслідуються", — сказав він.

Повідомляють, що експерти ФБР, навчені заходам реагування на кризи, також прямують до Ізраїлю для надання допомоги ізраїльським силам безпеки, які працюють над виявленням численних заручників.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що російські хакери об'єдналися з терористами ХАМАСу для кібератак на Ізраїль. За словами журналістів, група Killnet оголосила, що атакуватиме сайти ізраїльських державних органів. Також про це заявила група Anonymous Sudan, яку також пов'язують із РФ.