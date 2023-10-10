ФБР уже работает: США готовы помочь Израилю со спасением заложников из рук боевиков, — CNN

По словам журналистов, Вашингтон не планирует размещать американские войска в Израиле. Однако военные помогут в организации операций, разведке и наблюдении.

Related video

США предложили Израилю помощи в организации спецопераций по спасению заложников из рук террористов ХАМАСа. Об этом сообщил неназванный представитель Пентагона, пишет CNN.

Сообщается, что Вашингтон не планирует размещать американские войска в Израиле. Однако военные помогут в организации операций, разведке и наблюдении.

По словам чиновника, этим может заняться Центральное командование США и Командование специальных операций США. Также может быть привлечено Объединенное командование специальных операций, которое является военным подразделением, разрабатывающим тактику и планы специальных операций.

Отмечается, что об этом уже говорили министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галлант

Кроме того, неназванный сотрудник ФБР заявил журналистам, что агенты работают с израильскими спецслужбами, чтобы найти и идентифицировать пропавших без вести американцев.

"Сообщения о погибших, раненых или пропавших без вести американцах рассматриваются с максимальной срочностью и тщательно расследуются", — сказал он.

Сообщается, что эксперты ФБР, обученные мерам реагирования на кризисы, также направляются в Израиль для оказания помощи израильским силам безопасности, работающим над обнаружением многочисленных заложников.

Напомним, что СМИ сообщали, что российские хакеры объединились с террористами ХАМАСа для кибератак на Израиль. По словам журналистов, группа Killnet объявила, что будет атаковать сайты израильских государственных органов. Также об этом заявила группа Anonymous Sudan, которую также связывают с РФ.