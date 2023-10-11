"Мали серйозні плани на Авдіївку: ЗС РФ розпочали штурм у кількох місцях, — DeepState (карта)

Біля Авдіївки тривають бойові дії. Українські бійці продовжують втримувати та давати відсіч ворогу, попри його спроби відновити темп наступу.

Збройні сили Російської Федерації почали масований штурм відразу в кількох місцях на Авдіївському відтинку. Про це повідомили в Telegram-каналі моніторингової спільноти DeepState.

"Тривають бойові дії. Враховуючи кількість залученої техніки та особового складу, к*цапи мали серйозні плани на Авдіївку, але не пощастило", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, станом на кінець доби 10 жовтня тривали бойові дії, ворог намагався відновити темп наступу. Попри дії російських військових українські бійці змогли втриматися та дати відсіч ворогу.

Авдіївський відтинок

Крім цього, окупанти проявляли активність біля Макіївки та в Серебрянському лісництві на Сватівському відтинку.

Сватівський відтинок

Біля Вербового та Новопрокопівки на Запорізькому відтинку тривали бої, ворог намагався перехопити ініціативу.

Запорізький відтинок

На Бахмутському напрямку Збройні сили України продовжують наступ біля Кліщіївки та Андріївки.

Бахмутський відтинок

Натомість ніяких змін не зафіксували на Біломосковському, Сіверському, Бєлгородському, Бердянському і Таврійському відтинках.

Нагадаємо, 10 жовтня повідомлялося про те, що російські військові намагалися пробити оборону ЗСУ, зокрема біля Водяного та Красногорівки. Зі слів начальника штабу бригади "Азов", майора НГУ Богдана Кротевича, окупанти перейшли до активних наступальних дій по всьому східному фронту.

Тоді ж депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів, що ворог намагається завадити просуванню українських бійців на Запорізькому напрямку. Мова йде про лінію Роботине — Вербове.