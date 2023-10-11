Врожайний день: ЗСУ "відмінусували" 18 танків, літак та понад 700 росіян на Таврійському напрямку

Окупанти втратили також 59 ББМ, 5 артилерійських систем, одну РСЗВ та 8 БпЛА. Також знищено склад боєприпасів та ще 2 невказаний важливих об'єкти ворога.

На Таврійському напрямку минула доба для російських окупантів пройшла не надто приємно. Поміж втрати майже 100 одиниць техніки, вони також залишилися без одного літака Су-25. Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

За його словами, за минулу добу українські захисники, які відповідають за цю ділянку фронту, добре відпрацювали по ворожій техніці, "відмінусувавши" майже 100 одиниць. Серед неї літак Су-25 та БМПТ "Термінатор".

Також командувач повідомив, що Силам оборони України вдалося покращити своє тактичне положення на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Загалом за минулу добу на Таврійському напрямку відбулося 56 бойових зіткнень, а підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1777 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 750 осіб. Знищено 98 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 18 танків, 59 ББМ, 5 артилерійських систем, одну РСЗВ, літак Су-25, 8 БпЛА, 2 автомобілі та 3 одиниці спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти ворога", — проінформував Тарнавський.

Нагадаємо, що українські бійці здійснили прорив на лінії Роботине-Вербове. Щонайменше 4 українські роти зі значною кількістю бронетехніки увірвалися на позиції росіян після масованого артилерійського обстрілу.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ зібрали недалеко від тимчасово окупованого Токмака і звільненого Роботиного в Запорізькій області одразу чотири дивізії повітряно-десантних військ.