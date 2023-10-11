Занадто складні процеси: в США хочуть спростити продаж зброї закордон й в Україну

Пентагон хоче покращити координацію з союзниками та партнерами, а також з промисловістю. Для цього потрібно переробити критерії оцінювання зброї.

Армія США хоче зменшити громіздкий процес іноземних військових продажів для прискорення постачань партнерам та союзникам. Про це повідомляє Defense News.

Після серії реформ Пентагону та Державного департаменту, армія США теж хоче зменшити бюрократію, щоб пришвидшити процес постачання зброї союзникам та партнерам. Заступник міністра армії США Гейб Камарілло заявив, що продаж озброєнь за кордон збільшився з 13 млрд доларів у 2022 фінансовому році до 35 млрд доларів у 2023 фінансовому році. Пояснив він майже триразове зростання тим, що повномасштабна війна РФ проти України спровокувала підвищення попиту. Зараз понад 30 організацій допомагають координувати процес постачання озброєнь в інші країни.

Камарілло каже, що армія США має найкраще озброєння, яке є бажаним для інших країн. Проте бюрократія стала занадто великою.

"За останні кілька років наші процеси стали занадто складними, занадто обтяжливими. Вони затримують передачу критично важливих сил і засобів нашим партнерам і союзникам", — заявив заступник міністра армії США.

Наразі є 6 пропозицій щодо реформи продажу озброєнь. Такі самі процеси почалися у Держдепі. Один з пріоритетів: покращення координації з іноземними партнерами, покращення освіти персоналу та перегляд процесів технологічної безпеки. Також створює складнощі той факт, що часто іноземні партнери хочуть купувати зброю, яку армія США не купує для себе.

Армія США хоче й прозоріших відносин з промисловістю. Наостанок Камарілло додав, що у питанні допомоги Україні допомогли пришвидшити процеси надзвичайні повноваження Пентагону, які надав Конгрес.

Нагадаємо, 11 жовтня США анонсували новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів.

10 жовтня аналітики писали, що Пентагон не знає, де знаходиться "зайва зброя" на складах, та в якому вона стані.